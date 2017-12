Aká bude štvrtá generácia mobilov?

Na mobilné siete tretej generácie, ktoré by mohli umožniť napríklad videokonferencie cez mobil, si na Slovensku počkáme ešte približne tri roky. Experti však už dnes špekulujú, ako budú vyzerať aplikácie nasledujúcej, štvrtej generácie mobilnej komunikáci

26. sep 2002 o 0:00

ILUSTRAČNÉ FOTO - LUCASFILM

e, ktoré by sa mohli vo svete objaviť začiatkom druhého desaťročia 21. storočia.

Podľa článku spravodajského servera Wireless NewsFactor mnohé ich predstavy zatiaľ najviac pripomínajú populárne sci-fi filmy. Podľa Rana Yana z Bellových laboratórií firmy Lucent Technologies by napríklad mohli siete 4G virtuálne preniesť človeka na ľubovoľné miesto na svete. „Napríklad ak ste mimo domu a niekto zabúcha na dvere, prostredníctvom mobilného telefónu by ste sa mohli k nim virtuálne preniesť a pozrieť sa, či chcete nejakým spôsobom odpovedať,“ uvažuje Yan. Aj podľa riaditeľa Datacomm Research Iru Brodského by mohli nové siete umožniť prítomnosť človeka na inom mieste ako virtuálneho hologramu. „Ak bude váš priateľ, povedzme, vo Florencii, môže vás cez mobil zobrať na prechádzku po pamiatkach a vy budete mať pocit, akoby ste tam skutočne boli,“ povedal Brodsky.

Siete štvrtej generácie by mohli byť podľa Rana Yana priamo prepojené aj so systémom GPS umožňujúcim presnú lokalizáciu človeka s pomocou navigačných satelitov.

Je veľmi pravdepodobné, že o desať rokov už nebudeme mať pri mobilnej komunikácii žiadne starosti so šírkou prenosového pásma - tá by mala prekročiť hranicu 100 megabitov za sekundu. (Pre porovnanie - stredne veľká slovenská firma dnes môže byť na internet pripojená pevnou linkou s kapacitou 2 megabity.) Takáto rýchlosť umožní neobmedzenú výmenu ľubovoľných dát v akomkoľvek formáte. „Napríklad pred cestou autom s rodinou si budete môcť cez mobil rýchlo do auta stiahnuť nejaké video, aby mali deti po ceste na výlet čo pozerať,“ uvažuje Brodsky.

Zamestnancom by 4G malo umožniť plne funkčný prístup ku všetkým firemným aplikáciám tak, akoby sedeli v práci za svojím počítačom. Odstránila by sa tak nutnosť zoštíhľovať funkčnosť programov pri ich úprave pre mobilné telefóny.

Všetci experti sa však zhodujú, že na seriózne predpovede 4G aplikácií je ešte priskoro - asi tak, ako keby mal v roku 1992 niekto predpovedať dnes sa začínajúci príchod 3G sietí. Zatiaľ totiž nie je jasné ani to, čo konkrétne prinesú siete tretej generácie a či budú mať úspech. Zdá sa však, že 3G siete budú - aspoň technicky - schopné aj niektorých vecí, o ktorých sa doteraz hovorilo až v horizonte za rokom 2010. Pôvodne mali totiž prenášať dáta „len“ rýchlosťou 2 megabity za sekundu, už dnes je však zrejmé, že umožnia rýchlosť 5 - 7 mbps. Už v nie príliš vzdialenej budúcnosti by sme sa tak mohli dočkať napríklad služieb umožňujúcich nepretržitý prenos hudobných nahrávok medzi rôznymi zariadeniami, podľa toho, ktoré by práve majiteľ používal.

(rha)