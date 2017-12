Mobil môže na diaľku rozkazovať fotoaparátu

Stačí, ak sa mobilom dotknete nového fotoaparátu od Panasonicu a on prevezme funkciu jeho displeja a tlačidiel.

10. apr 2013 o 8:45 Milan Gigel

OSAKA, BRATISLAVA. Je to ako útek z každodennej fotografickej rutiny. Namontujte fotoaparát na statív, dotknete sa ho mobilom a on akoby na povel prevezme plnú moc. Usadíte sa na lavičku a všetku svoju pozornosť môžete upriamiť na dotykový displej, ktorý držíte v rukách.

Panasonic v novom Lumixe GF6 predviedol, ako výrazne sa môžu zmeniť návyky pri fotografovaní. Novinka je vybavená WiFi rozhraním a NFC čipom, ktorý zaistí bezpečné spárovanie s mobilom. Zvyšok má už pod kontrolou softvér Panasonic Image App dostupný pre platformy iOS a Android.

Mobil fotoaparátom

Po tom, čo sa mobil s fotoaparátom cez technológiu NFC dohovorí, softvér využije bezdrôtovú WiFi konektivitu, aby získal prístup k funkciám fotoaparátu. Na displeji zobrazuje náhľad scény cez hľadáčik a prostredníctvom dotykových gest a tlačidiel umožňuje úpravu scény a expozície.

Dostupná je funkcia priblíženia, bodového zaostrovania, nastavenia času a clony, ako aj ďalších parametrov snímania. A to nielen pri fotografovaní, ale aj pri natáčaní videa. To je možné zaznamenať so stereofónnym ozvučením v kvalite 1080p.

Je to, akoby sa mobil stal displejom a tlačidlami fotoaparátu. Zatiaľ však iba v situáciách, keď je na statíve zacielený na scénu, ktorá prináša príležitosti pre kreatívne snímanie. Hoci aj pri zostavovaní animácií obrázok po obrázku pre pôsobivé časozberné videá.

Do šesťsto eur

Aby WiFi konektivita nezostala bez využitia, všetky natočené zábery a nasnímané fotografie je možné automaticky zdieľať nielen na internete, ale vytvoriť aj ich kópiu uloženú do mobilu či tabletu.

Ak je v nich dostupný GPS modul, informácie ktoré z neho získa softvér o polohe, dokáže zapísať do multimédií bez toho, aby musel mať takúto výbavu fotoaparát samotný.

Lumix GF6 má 16-megapixelový snímač technológie Live MOS, výkonný grafický čip Venus Engine a pre komfort ovládania v štandardných situáciách je vybavený výklopným dotykovým displejom s 3-palcovou uhlopriečkou s jedným miliónom zobrazovacích bodov.

Na svet sa pozerá cez optiku objektívu G Vario s rozsahom ohnísk 14-42 mm a optickou stabilizáciou obrazu. Jeho cena by mala pri vstupe na trh koncom tohto mesiaca kopírovať hranicu 590 eur.

Na novinku upozornil magazín CNET.