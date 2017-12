Lietadlá sa budú viac triasť. Pre klímu

Lety ponad Atlantik budú znepríjemňovať častejšie otrasy. Ohrozená bude najmä posádka.

9. apr 2013 o 22:50 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. „Pripútajte sa, vchádzame do turbulencie.“ Slová, ktoré pasažieri v lietadle nemajú veľmi radi.

Väčšinou nejde o vážne nebezpečenstvo, no pocit, že vami otriasa vo výške desať kilometrov nad morom, nie je nikdy príjemný.

Vedci teraz varujú, že otrasy pri transatlantických letoch budú čoraz častejšie a silnejšie.

Podobne ako za mnohé iné veci aj za toto môže klimatická zmena. Tá podľa modelov zvýrazní jet stream nad severným Atlantikom, silný prúd vzduchu smerujúci zo západu na východ. Rýchlejší prúd bude znamenať viac turbulencií, ktoré budú navyše silnejšie.

Rady od kolegov

Kým turbulencie spôsobené mrakmi sa dajú ľahko predvídať a piloti sa im môžu vyhnúť, tie, ktoré vyvoláva prúdenie vzduchu, sa odohrávajú na čistom nebi a je ťažko ich odhadnúť.

V súčasnosti sa piloti spoliehajú na rady svojich kolegov, ktorí prešli trasu krátko pred nimi.

Britskí vedci dosadili do rôznych modelov predpokladané zvýšené hodnoty oxidu uhličitého v atmosfére do roku 2050 a na základe nich predpovedali zmeny vzdušných prúdov vo výške desať kilometrov nad morom.

„Všetkých 21 modelov ukázalo zvýšenú silu turbulencií,“ cituje National Geographic Paula Williamsa, ktorý výskum viedol. Asi dvojnásobne sa zväčší aj územie, ktoré jet stream zasahuje.

Nehrozí však, že by sa lietadlá začali vo vzduchu rozpadávať. Najsilnejšie turbulencie vo Williamsových modeloch dosahovali preťaženie 1,5 G, kým lietadlá by mali bez následkov vydržať preťaženie 2,5 G, vážne škody by im mohlo spôsobiť až pri sile 3,5 G.

Ľudia na palube to však pocítia najmä v nižšom pohodlí počas transatlantických letov. „Možno sa vám prevrhne nápoj, trochu vás nadvihne zo sedadla. Pilot určite aktivuje znamenie, aby ste sa pripútali,“ opisuje otrasy Williams.

Posádka v ohrození

Väčšie nebezpečenstvo to môže spôsobovať posádke lietadla. Stewardi, ktorí roznášľajú nápoje a jedlo, totiž často nebývajú pripútaní, otrasy by pre nich mohli byť nebezpečné. „To sú tí, ktorí budú najviac v ohrození,“ hovorí Williams.

Štúdia, ktorú uverejnili v odbornom magazíne Nature Climate Change, naznačuje, že nepôjde len o otázku pohodlia cestujúcich. Zvýšenie sily a frekvencie turbulencií bude mať aj ekonomické následky.

„Piloti sa určite budú snažiť vyhnúť turbulenciám, preto sa zvýši množstvo paliva, ktoré spália. Pre letecké spoločnosti to znamená vyššie náklady, čo sa premietne aj do vyšších cien leteniek,“ tvrdí Williams.

Severoatlantický letecký koridor je jednou z najvyužívanejších leteckých trás planéty, denne ním preletí až 600 lietadiel.

Náklady sa zatiaľ nedajú presne vyrátať, no letecké spoločnosti by na častejších opravách lietadiel a na odškodnom pre zranených mohli ročne zaplatiť asi o 120 miliónov eur viac.