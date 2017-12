Kozmos je obrovská skladačka

25. sep 2002 o 22:30

Podľa Stephena Hawkinga kozmos nemá len jednu určitú históriu. Existuje obrovský súbor jeho najrôznejších histórií, a všetky sú rovnako reálne. Ak je jeho predpoklad správny, veľmi laicky by sme kozmos mohli prirovnať k supermamutiemu legu, ktoré možno poskladať na nekonečne veľa spôsobov, a vždy z neho vznikne nejaký obraz. O tom, že kozmos môže mať nielen obrovský súbor všetkých možných minulostí, ale aj budúcností, hovorí práca tímu amerických fyzikov pod vedením Andreia Lindeho zo Stanfordskej univerzity. Americkí fyzici na základe štúdia tzv. čiernej energie došli k záveru, že teória o nekonečnom rozpínaní vesmíru môže byť chybná. Existuje možnosť, že cyklus vesmíru sa neskončí v nulovej hodnote, ale v mínusovej nekonečnosti, čiže vo veľkom spätnom kolapse priestoru a času. Vek vesmíru sa odhaduje na 14 miliárd rokov, Linde s kolegami predpovedajú tento koniec o 10 až 20 miliárd rokov.

„Môžeme sa nachádzať práve v strede cyklu života vesmíru, a nie na jeho začiatku,“ povedal Linde pre New Scientist. „Práve toto zistenie bolo pre nás najväčším prekvapením.“

Nech už teda vesmír raz skolabuje, alebo sa bude rozpínať, zdá sa, že fyzici sú opäť o čosi bližšie k tomu, aby poodhalili jednu z pravdepodobných budúcností vesmíru.

„Nikdy nebolo ľahké nahliadnuť do budúcnosti, ale možné to je. Nemali by sme túto príležitosť prepásť,“ hovorí Linde. „Nie sme schopní zmeniť náš osud, ale určite ho chceme poznať.“

Martin Rees z univerzity v anglickom Cambridgei zistenie amerických kolegov komentoval takto: „Kým nemáme potuchy, čo je čierna energia, nemôžeme možnosť kolapsu kozmu vylúčiť.“

Rees tiež dodal, že veľmi vzdialené predpovede sú vždy vysoko špekulatívne. (ač)