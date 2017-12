Čo znamenajú skratky TO, CC a BCC?

Ak posielate e-mail, meno príjemcu môžete napísať do jednej z troch koloniek: TO (v slovenských programoch „Komu“), CC (kópia) a BCC („slepá kópia“).

25. sep 2002 o 22:19

TO označuje príjemcu danej správy, človeka, ktorému je správa určená.

CC (Carbon Copy) znamená niečo ako „na vedomie“. Sem napíšte ľudí, ktorým správa nie je priamo určená, ale chcete, aby o nej vedeli. Napríklad ak posielate kolegovi správu o aktuálnom stave nejakej práce a chcete, aby o tom bol informovaný aj váš nadriadený, stačí dať jeho adresu do CC.

BCC (Blind Carbon Copy) je alternatíva Kópie, hlavný príjemca vašej správy však neuvidí, komu ste ju poslali „na vedomie“.

BCC by ste mali používať aj vtedy, ak posielate správu veľkému množstvu ľudí (typicky napríklad želania k Vianociam alebo vtipy) a nechcete, aby každý príjemca videl celý zoznam ľudí, ktorým ste to posielali. Mnohí ľudia sú totiž, často oprávnene, hákliví na to, že sa ich adresa takto „zverejňuje“.

Niektoré e-mailové programy štandardne BCC nezobrazujú, ak je to aj váš prípad, pohľadajte túto možnosť niekde v menu. V Outlooku je to Zobraziť (View) - Pole Slepá kópia (BCC field). (pv)