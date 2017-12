Najčastejšie otázky o elektronickej pošte

Čo robiť, ak mi príde varovanie pred vírusom?

25. sep 2002 o 22:20

FOTO - Archív

Takéto varovania prichádzajú e-mailom dosť často a väčšina ľudí ochotne poslúchne výzvu, aby rozposlali správu ďalej všetkým známym (takže niektorí „šťastlivci“ dostanú takýto e-mail aj desaťkrát). Varovania často nabádajú aj na stiahnutie nejakého špeciálneho programu, ten je k nim občas dokonca pripojený. Práve takýto program však zväčša obsahuje vírus. Poslúchnuť takéto výzvy preto nie je veľmi rozumné.

Nikdy nie je na škodu správu si najskôr prečítať - ak náhodou opisuje skutočný vírus, ktorý sa k vám neskôr dostane, budete vedieť, o čo ide. Neodporúčame vám však posielať varovania ďalej, pretože väčšina z nich je vymyslená. Ak vám takéto správy prekážajú (najmä ak ich dostanete viackrát), je dobré napísať odosielateľovi, aby vám ich už neposielal. Často sa to nepodarí, ale ak ide o rozumnejšieho človeka, ktorý len zatiaľ nie je veľmi „doma“ v počítačovej oblasti, môžete sa pokúsiť vysvetliť mu, že pri zachovaní základných pravidiel (písali sme o nich v predchádzajúcich častiach Prvej pomoci), sa nemusí obávať žiadneho vírusu.

V takýchto varovaniach neraz bývajú aj „rady“, ako príslušný vírus objaviť či odstrániť. Týmito sa v žiadnom prípade neriaďte - najmä ak ide o vymazanie nejakého súboru alebo spustenie určitého programu. Najlepšie urobíte, ak si radšej stiahnete poslednú aktualizáciu vášho antivírusového programu - ak avizovaný vírus naozaj existuje, jeho detekciu už určite bude obsahovať.

Prečo mi chodia e-maily aj od ľudí, ktorých nepoznám?

Toto je najčastejšia otázka používateľa elektronickej pošty, ktorému príde prvý „spam“. Ide o nevyžiadanú poštu rozoslanú naraz veľkému množstvu ľudí. Z pochopiteľných dôvodov je 99 percent spamu reklamného typu - spam je obdobou reklamných letákov, ktoré mnohí dostávajú do klasickej schránky. Na rozdiel od letákov však spam možno posielať v obrovských množstvách prakticky zadarmo.

Nie každý spam musí byť nutne „zlý“, niekedy sa týmto spôsobom zviditeľňujú aj seriózne firmy. Žiaľ, absolútnu väčšinu spamerov tvoria podvodníci, lákajúci na úžasné výhody s cieľom vytiahnuť od dôverčivých ľudí peniaze.

Hoci spam existuje takmer od začiatku e-mailovej komunikácie, hlavne v poslednom období sa z neho stal veľký problém. Niektorí odborníci dokonca odhadujú, že už koncom tohto roku objem spamu prekročí 50 percent (!) celkového objemu odoslaných správ. Hlavne Američania radi vyčísľujú škody spôsobené rôznymi faktormi a v prípade spamu sa odhady pohybujú v stovkách miliónov dolárov.

Proti spamu neexistuje žiadna naozaj účinná obrana, je len možné minimalizovať čas stratený jeho vymazávaním. Tomu sa budeme venovať v celej nasledujúcej časti tohto seriálu.

Tento e-mail tvrdí, že som si ho objednal, ale ja o tom neviem.

Jedným z najčastejších trikov, ktoré spameri používajú, je tvrdenie, že ste si príslušný spam sami objednali. Vtedy na jeho konci väčšinou nájdete aj návod, ako sa odhlásiť. Ak sa o to pokúsite, spamerovi len potvrdíte, že vaša adresa je aktívna a množstvo nevyžiadaných správ sa znásobí. Podvod môžete najľahšie rozoznať podľa toho, že príslušná adresa na odhlásenie je registrovaná na nejakom freemailovom serveri (napríklad Yahoo alebo Hotmail). Samozrejme, nemožno vylúčiť ani to, že ste si zasielanie e-mailov naozaj sami objednali, napríklad prihlásením nejakej inej služby, alebo že to za vás urobil nejaký známy. V každom prípade seriózne služby tohto typu najprv pošlú e-mail s požiadavkou na potvrdenie objednávky a ak o ňu nemáte záujem, stačí naň neodpovedať. A v žiadnom prípade nepoužívajú adresu na free-maili.

Keď posielam e-mail niekomu mimo našej firmy, nefunguje to. Prečo?

V niektorých väčších firmách býva e-mail zamestnancov obmedzený iba na komunikáciu v rámci firmy. Je to najmä pre ochranu pred vírusmi, prípadne pred preťažením linky, ktorou je firma pripojená na internet. Ak pri odosielaní správ mimo firmy dostávate chybové hlásenie („neexistujúca adresa“ alebo „nedovolená adresa“), ostáva vám iba nájsť si nejaký dobrý dôvod na to, aby vám bol schválený aj „internet-mail“.

PETER VALACH

O týždeň: Ako sa brániť pred spamom?