Vynašli počítačovú myš pre slepých

LEICESTER - Vedci skúmajúci možnosti, ako umožniť aj slepým prácu s osobným počítačom, vyvinuli počítačovú myš, ktorá dokáže vibrovať a „drgne“ používateľa vždy, keď kurzor prejde cez čiaru na monitore. Podľa vynálezcu Mika Burtona z Glasgowskej univerzit

25. sep 2002 o 22:29

y tak bude možné, aby si slepí prezerali nákresy a grafy, ktoré im doteraz spôsobovali pri práci s počítačmi najväčšie problémy.

Tím Stephena Brewstera z tej istej univerzity zasa pripravil systém umožňujúci prevod grafov do zvukovej podoby, ktorý by mohol byť s vibrujúcou myšou kombinovaný. Línie grafov sú v ňom reprezentované tónmi, ktorých výška sa mení podľa toho, či čiary grafu stúpajú, alebo klesajú. Viaceré línie jedného grafu môžu byť reprezentované rôznymi typmi tónov.

Podľa Brewstera by mohla byť táto technológia využitá aj na iné účely - burzoví makléri by napríklad mohli s pomocou zvukov sledovať cez mobilný telefón vývoj kurzov cenných papierov. O zvuku, ktorý by telefón vydal v prípade krachu burzy, však vynálezca odmietol špekulovať. (reuters)