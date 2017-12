Google Glass nevpustia do kasín ani divadiel

Pre technologickú novinku ožívajú diskusie, ktoré vyústia do nových pravidiel.

9. apr 2013 o 9:10 Milan Gigel

LAS VEGAS, BRATISLAVA. Vítame vás, ráčte vstúpiť. Google Glass však uložte do šatne spolu so svojim kabátom. I takéto privítanie môžu očakávať technologickí nadšenci pri vstupe do obľúbeného podniku.

Kým 1500 záujemcov čaká na koniec tohto roka, aby sa im do rúk dostali vytúžené okuliare Google Glass, prevádzkovatelia podnikov už dnes diskutujú o tom, či vpustia technologickú novinku cez dvere svojich podnikov.

Rozpory vyvoláva zabudovaná kamera, ktorou možno bez upozornenia nakrúcať videá a snímať fotografie. Vďaka zabudovanému počítaču môžu smerovať priamo na internet pre ďalšie spracovanie či získanie spätnej väzby.

Isto majú vo veci prevádzkovatelia kasín. Už dnes trénovaný personál striehne na kľúčových miestach, aby na natáčanie a fotenie nepoužívali návštevníci svoje mobily či iné zariadenia. Mohli by tak narušiť krehkú dôveru tých, ktorí sa oddávajú hrám a hazardu.

V rozpakoch sú prevádzkovatelia kín a divadiel, ktorí by boli neradi ak by si ich návštevníci natáčali podujatia do svojho archívu. Jasno majú vo veci prevádzkovatelia striptízových barov. Do nich okuliare so záznamom videa nepatria.

Opatrní sú aj bankári, o novinke diskutujú úradníci. Do akej miery je prípustné uskutočňovať video záznamy na ich pôde a do akej miery by mohli narušiť konania, ktoré podliehajú ochrane súkromia? V hre sú šatne, detské ihriská, toalety – novinka od Google rozprúdila diskusie na všetkých úrovniach.

Informovala o tom NBCNews.