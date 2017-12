NASA chce chytiť a pritiahnuť asteroid

Sedemmetrový objekt zaparkuje NASA neďaleko Mesiaca. Misia by mala odštartovať do konca desaťročia.

7. apr 2013 o 17:17 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Znie to ako nápad z nie príliš originálneho vedecko-fantastického filmu. Vesmírna sonda opustí našu planétu, v relatívne blízkom vesmíre dorazí k svojmu cieľu, asteroid zachytí, obráti sa a pritiahne ho naspäť k Zemi.

O nejaký čas neskôr vyrazí k „uväznenému“ telesu ďalšia kozmická loď, tentoraz aj s ľudskou posádkou. Astronauti si totiž budú na cudzom objekte trénovať svoje schopnosti.

Podobný plán však nepatrí iba do filmov. Udiať by sa mohol už v roku 2019, americká vláda totiž schválila prvé peniaze na kozmickú misiu, počas ktorej sa jej Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) pokúsi zachytiť a pritiahnuť k okoliu Zeme menší asteroid. O dva roky neskôr by k nemu mala letieť štvorčlenná posádka.

Sto miliónov

O podobnej misii sa v NASA rozprávalo už nejaký čas. Mala byť súčasťou novej vesmírnej stratégie, počas ktorej by sa Američania chceli vrátiť na obežnú dráhu Mesiaca, ale aj dotknúť sa asteroidov či pripravovať ambiciózny výlet na Mars.

Až teraz podobný nápad vyzerá reálne. V budúcoročnom rozpočte by mal prezident Barack Obama vyčleniť asi sto miliónov dolárov na prípravy takejto misie. Štartovať má do konca desaťročia.

„Preskúmať asteroid bude veľká zábava,“ hovorí podľa denníka Guardian bývalý astronaut Rusty Schweickart. Sám vedie organizáciu, ktorá sleduje riziká hroziace našej planéte od takýchto telies.

„Budete mať pred sebou niektoré zaujímavé výzvy vzhľadom na tamojšie prostredie i operácie.“

Lepšie spoznať

Kozmické teleso, po ktorom teraz začne NASA pátrať, bude mať približne sedem metrov a hmotnosť okolo päťsto ton. Rozmery sú dôležité, pretože ak by nastal nejaký problém, takýto asteroid bez väčších následkov zhorí v atmosfére našej planéty.

Vesmírny úrad však neplánuje teleso pritiahnuť do bezprostrednej blízkosti Zeme. Chce ho zaparkovať neďaleko Mesiaca.

Ciele misie sú pritom dva: vedci a inžinieri chcú lepšie spoznať asteroidy a pripraviť sa tak na prípadné ohrozenie, ktoré skôr či neskôr od podobného objektu našej planéte hrozí. Výstrahou bol napríklad tohtoročný februárový prelet zhruba pätnásťmetrového objektu nad Ruskom.

Druhým cieľom je zistiť, či sa na asteroidoch vyplatia ťažiť nerastné suroviny. NASA tak podporí snahu niektorých súkromných spoločností, ktoré v tom už teraz vidia budúcnosť.