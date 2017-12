The Sims: Hot Date - láska prichádza

Úspech hry The Sims dokazujú už štyri datadisky na trhu. Ten tretí pod názvom The Sims Hot Date prináša do hry veľmi príťažlivú tému, a to lásku a (skoro) všetky jej podoby. Viete, ako to začína. Najprv nesmelé pohľady, pozvanie na pohárik a potom... poto

25. sep 2002 o 16:17 Martin Vrábel

Poznáte Simsov?

Že nie? Tak to hneď napravíme :-). V podstate sú to takí malí virtuálni ľudkovia žijúci vo vašich XY inch monitoroch (neodporúča sa o tom osobne presvedčovať... pozor na 220V v trafe a 20KV v katódke, pozn.). No, aby som nehovoril od veci, vrátim sa k Simsom. Chlapci v Maxise mali určite kreatívnu chvíľku a prišli s nápadom ako si šikovne naplniť kontá v banke a zároveň predstaviť svetu úplne originálnu (pokiaľ mi pamäť moja dobre slúži) hru, kde sa hráte niečo ako na uja Goda. Samozrejme v inom zmysle ako v legendárnom Populous-e, či v Black & White. V Simsoch hráč zasahuje do konania postáv a s určitou pravdepodobnosťou, podľa nálady a iných mnohých okolností, to malí ľudkovia aj robia (aj to robia, ale nie je to poriadne vidno... cenzúra).

Gamesník Simsom "postaví" barák, zariadi ho a priebežne sa stará o život svojej rodiny, ako to poznáme z každodenného života. Teda, ráno vstať => do roboty (žena môže byť tzv. hausfrau) => z roboty domov => veget (telka, PCčko, iné akcie) => ehm... cenzúra => spať. A tak dokola, len s týmn rozdielom, že občas po ehm... cenzúra prídu o 9 mesiacov deti a zase dokola. Ako sami vidíte, je to také malé neverending story (samozrejme v tej počítačovej podobe). Maxis-áci to vynikajúco vymysleli, pretože simsový systém je v istom zmysle otvorený, a dajú sa pridávať objekty, oblečenia a podobne. The Sims potenciálny kupec, čiže žena, má na budovanie domu, jeho zariaďovanie, prípadné buzer... cenzúra, prirodzedné vlohy a tak začali Maxis-áci vydávať najprv malé add-ony na svojom webe a neskôr prišiel aj prvý update The Sims: House Party. Netrvalo dlho a úspech prvého updatu prekonal doposiaľ najlepší (môj názor) The Sims: Livin' at Large. Kontá v banke Maxis-u narástli a prifaril sa k nám update no. 3, spomínaný The Sims: Hot Date.

Čosi o novinkách

Hot Date (ďalej len HD) datadisk vám ponúkne viac než len nové objekty a animácie, ktorých je v HD neúrekom. Pribudne klasické americké "downtown", a vaši Simsovia môžu konečne vytiahnuť päty z domu a ísť trebárs nakupovať, do rešaurácie na romantickú večeru, či na frťana do baru.

Avšak pozor, takáto zábavka je len pre 18-ročných a viac teda, pre dospelých Simsov. Deti sa môžu pridať až od nasledujúceho datadisku The Sims: Vacation, o ktorom si povieme nabudúce. Od HD apdejtu sa značne vylepšili a rozvinuli aj medziľudské vzťahy, tzv. social interactions. Ako napríklad: imitovanie, vášnivý bozk, povzbudzovanie, objatie, líškanie sa, rýpanie do kamarátov :-), šteklenie, obhajovanie, ospravedlnenie a podlizovanie. Hlavne pre tých, ktorí sa vyžívajú v juhoamerických telenovelách vysielaných u nás, sú priateľské a romantické vzťahy rozpracované do detailu. V hre sa vyskytujú aj nehrateľné postavy, tzv. non-playble characters, ktoré vždy dajú gamese určitý náboj. Na svojich simsových potulkách určite stretnete milovníkov, barmanov, básnikov, čašníkov a mnoho iných. Veľký prínos datadisku HD je aj práve v tom, že si už vaši Simsovia môžu v pohode vymeniť názor s čašníkom napríklad, alebo len tak podebatovať o oblasti záujmu s kýmkoľvek, aj s NPC charakterom.

Dokonca máte niekedy pocit, že hráte úplne novú gamesu, čo nemá s pôvodnými Simsami nič spoločné a každého, čo by vám chcel uchmatnúť HD CDčdko by ste mali chuť rozštvrtiť pri predstave vrátenia sa k pôvodným originálnym Simsom. Aby som bol konkrétnejší, Maxis-áci prepracovali dynamiku vzťahov v hre.

Skúsení simsoidní fanatici vedia, že vzťahy u Simsov sú označené stĺpčekom od -100 do 100 s nulou na začiatku, čo symbolizuje neutralitu. Doposiaľ (myslí sa pred HD) bolo vždy veľmi jednoduché niekoho si nakloniť. Jednoduchý "kecaj až kým to nevýde" systém je už dávno preč. Podľa uvedeného hesla sa stačilo so Simsami rozprávať dovtedy, kým neprebehol takýto cyklus: debatuj po 30, compliment po 60, objatie po 100 a nový pár je na svete. Staré dobré časy sa od HD datadisku celkom pominuli. Jednoducho povedané, vzťahy sa odteraz merajú dvoma spôsobmi. Prvý je denný meter a druhý je celkový meter. Oba tzv. barometre vzťahov sa menia rôzne rýchlo a sú ovplyvňované rôznymi faktormi nezávisle na sebe. Teda uvediem klasický príklad. Pozor nápadne sa podobá skutočnej akcii v živote. Teda: Mr. Sims stretne sexy Shakiru (povedzme) a chvíľu klábosia. Následne Shakira začne koketovať a Mr. Sims ju pozve do reštaurácie, a hups, denný barometer vzťahu vystrelí na 80. Mr. Sims je cool profík (taký George Clooney) a ide so Shakirou nakupovať. Simsovia sú veľmi materialisticky založení, takže barometer už ukazuje stovku. Potom nasleduje klasické obzeranie zbierky motýľov a je to :-)). Na druhej strane môžu dvaja Simsovia spolu koexistovať dlhší čas, aj ak si lezú občas na nervy a dokonca ukazovateľ ich cekového vzťahu može narastať. Karty zvyknú ešte zamiešať aj mnohé iné faktory, ktoré Maxis-áci dorobili do Hot Date. Napríklad, Simsovia majú odteraz aj svoje individuálne záujmy, čo znamená vo vzťahoch veľmi veľa. Ich nálada sa mení a kúpou novín, v ktorých je pozitívna správa, Simsa poteší, je hneď veselší a stĺpčeky lezú nahor.

Čo chcel vlastne básnik povedať (boli maturity, mnohí to z vás zažili na vlastnej koži)? Len toľko, že simsovia prestali byť transparentní a ich vzťahy sa nedajú už tak jednoducho vyveštiť z krištáľovej gule ako doteraz. Hot Date datadisk dodal hre veľký stupeň realizmu, a to je jeho najväčší prínos.

Čosi o novej grafike

Simsoidná grafika je klasická izometrická s prederenderovanými sprajtmi (presne v opaku hesla imidž je nanič, pozn.) a vyzerá ozaj veľmi dobre.

Podľa priložených screenshotov sa o tom máte možnosť presvedčiť nakoniec sami. Animácie v Simsoch sa dajú rozdeliť do dvoch kategórií. Do prvej spadajú animácie spojené s používaním konkrétneho objektu a do druhej, logicky, samotná animácia Simsov ako takých. Obe tieto kategórie boli poriadne vylepšené a rozšírené o nové pohybové stavy a rôzne akcie s objektami. Tak napríklad, od HD paku môžu simsovia chodiť na rande, poriadne sa bozkávať niekoľkými spôsobmi a niečo pre nás, vyznávačov životného štýlu chlapíka menom All Bunda, vyvaľovať sa na gauči. Ruky do nohavíc si Simsovia "bundovci" nedávajú, čo je škoda, považoval by som to za kus sarkazmu :-)). Ďalej pribudlo pár spôsobov prejavu záujmu, radosti, zvedavosti a čojaviemčoho navyše. Aha! Pribudla ešte poriadna, v reprákoch hlasno znejúca, štipľavá facka.

Čosi o novom zvuku

Okrem pár pridaných simsáckych fráz a rečníckych výrazov sa v porovnaní s pôvodnými Simsami nič príliš nezmenilo. Okrem jednej veci. Keď sa hovorí, že Simsovia sú nároční na RAMku, tak HD zožerie RAMku aj susedovi a nahráva do zblbnutia. Hra drží totiž v pamäti zvuky od všetkých očakávaných akcií a okrem toho nahráva ešte s intenzitou a pohybom od/ku zdroja/u, čo je pre mnohé zostavy jednoducho moc.

Čosi o zbrklosti

Nie o zbrklosti Simsov. Až takí dokonalí nie sú. Mám na mysli unáhlené vydanie datadisku. V HD bohužiaľ nájdete aj pár nepríjemných chýb. Je to občasné mrznutie Simsov v rozličných polohách a aj mrznutie Simsov pri konkrétnych akciách s objektami. Nie u každého sa vyskytujú rovnaké chyby, tak sa potom ešte ťažšie odstraňujú. Maxis vydáva na svojom webe priebežne aj patche na konkrétne datadisky (s Livin' at Large to bola hrôza) takže v tomto smere je to na nich. U mňa na zostave Radeon 8500 64MB, Duron 1@1,2Ghz, 256MB PC 133@150Mhz a nejaká DVD a napalovačka to sekáááááárrrghhh. Tak neviem kde je chyba, lebo si myslím, že by to Simsom mohlo aj stačiť, no nie?

Čosi o stabilite

Ak je konštelácia hviezd pre vás priaznivá, potom Simsovia bežia viac-menej v pohode. Ak nie, tak Simsovia bežia v štýle sek, sek, prásk. Platí vzorec, nové veci = nové problémy... rýchlo sem s tým novým patchom.

Čosi na záver

Ak ste simsoví fanúškovia a verím, že ste keď čítate toto review, tak potom musíte datadisk The Sims: Hot Date určite mať. Veď inak to ani nejde. Originálny simsíci stratili čaro veľmi rýchlo a bez apdejtov sú pre mnohých už nehrateľní. Tak pokiaľ HD ešte nemáte, hurá za Simsami do obchodu :-))!

Na recenziu zapožičala a v SR distribuuje Cenega Slovakia.

Poznámka: Na spustenie datadisku The Sims Hot Date potrebujete pôvodnú verziu hry The Sims.