V našej galaxii je sto miliárd planét ako Zem

Správne veľké planéty zrejme zapĺňajú celú Mliečnu cestu.

4. apr 2013 o 16:22 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Ak by ste ich mohli vo vesmíre vidieť, narazili by ste na ne takmer všade. Vedci totiž odhadujú, že len v našej galaxii môže byť sto miliárd planét pripomínajúcich tú našu.

Ukázať by to navyše mohol nový postup, ktorý navrhujú novozélandskí astronómovia v odbornom magazíne Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Dva prístupy

Ak by sa skombinovali dáta z vesmírneho teleskopu Kepler a z einsteinovských gravitačných mikrošošoviek, mohli by vedci objaviť aj menšie planéty v správnej vzdialenosti okolo ich materských sĺnk. Teda exoplanéty veľké asi ako Zem v takzvanej obývateľnej zóne, kde by sa mohla voda nachádzať v kvapalnom skupenstve.

„Predpokladáme, že výsledné číslo je v stovkách miliárd planét,“ odhaduje podľa tlačového vyhlásenia britskej Kráľovskej astronomickej spoločnosti prvý autor štúdie Phil Yock. „Samozrejme, od namerania tohto čísla k objavu obývaných planét bude dlhá cesta.“

Menšie a ďaleko

Vesmírny Kepler sleduje planéty, ktoré z nášho pohľadu prejdú popred svoju hviezdu. Týmto spôsobom sa však ľahšie objavujú veľké exoplanéty blízko pri svojom slnku. Mikrošošovky zase sledujú ohyb svetla zo vzdialených objektov, keď prechádzajú napríklad cez nejaký planetárny systém.

Takto už astronómovia našli plynné obry, vylepšená metóda však umožní naraziť aj na podstatne menšie objekty. Dokonca také, ktoré krúžia od svojej hviezdy dvakrát ďalej, ako je Zem od Slnka.

