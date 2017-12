Vedci možno našli stopy tmavej hmoty aj novej fyziky

Jozef Masarik: Otvára to dvere k novej fyzike

Tieto výsledky sú veľmi dôležité, myslí si fyzik Jozef Masarik z FMFI UK. Sám skúma kozmické žiarenie.

Sú výsledky AMS dôležité?

Podľa mňa sú veľmi dôležité, lebo prvý ráz môžu priamo poukázať na existenciu tmavej hmoty a dokonca aj na to, čo to tmavá hmota je. Všetko nasvedčuje tomu, že by to mohli byť WIMP-y. Pre mňa ako človeka zaoberajúceho sa kozmickým žiarením a efektmi, ktoré vyvoláva, je fakt, že pozorujeme takéto fundamentálne veci práve v ňom potvrdením významu štúdia kozmického žiarenia aj v období urýchľovačových experimentov.

Myslíte si, že otvárajú dvere k supersymetrii?

Ja si myslím, že jednoznačne otvára dvere k fyzike za štandardným modelom.

Myslíte si, že vedci narazili aj na častice tmavej hmoty?

Takto jednoznačne by som to nepovedal. Pravdepodobne našli častice žiarivej hmoty, ktoré vznikli v dôsledku interakcií (procesov) prebiehajúcich v časticiach tmavej hmoty a teda nepriamo, ale to je v časticovej fyzike bežné. Potvrdili však existenciu tmavej hmoty. Nepredpokladám, ale rád by som sa mýlil, že zaznamenali priamo nejaké interakcie či častice tmavej hmoty.

Tomáš Prokopčák