Oblé tvary plodov má na svedomí jediný gén

25. sep 2002 o 12:06 © TASR 2002

Washington/Ithaca 25. septembra (TASR) - Jediný gén sa stará o to, že plody ako paradajky alebo hrušky majú svoje typické tvary. V časopise Proceedings of the National Academy of Sciences o tom informujú americkí vedci z Cornellovej univerzity v Ithake.

Biológovia na čele so Stevenom Tanksleyom "vypli" v paradajkách gén Ovate. Bez tohto regulačného génu začala rásť špička paradajky viac k zemi a plod nadobudol typický tvar hrušky s pretiahnutou hornou časťou a širokým spodkom. Aktívny gén Ovate takýto vývoj brzdí asi tým, že produkuje bielkovinu, ktorá kontroluje ďalšie gény.

Väčšina plodov v prírode má oblé tvary. Podľa vedcov tento tvar zvyšuje pravdepodobnosť, že zvieratá zožerú a následne rozšíria semená vo vnútri plodu. Keď človek začal rastliny kultivovať, šancu dostali - z estetických dôvodov - aj hruškovité tvary.

Paradajky v tvare hrušky sa pestovali už v 20. rokoch minulého storočia. Dokumentácia týchto pokusov sa však stratila. Americkí botanici tieto plody vlastne znovuobjavili.