Plodová voda môže liečiť bábätká

Plodová voda môže byť kľúčom k liečbe smrteľných črevných ochorení, ktoré postihujú predčasne narodené deti.

1. apr 2013 o 20:10 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Deti, ktoré sa narodia predčasne, nie sú pripravené na svet mimo maternice. Ich vnútornosti nie sú vyvinuté tak, aby dokázali prijímať potravu bez problémov. Preto sa u niektorých detí môže vyvinúť zápal, ktorý môže viesť k rozpadu črevnej sliznice. To sa môže skončiť aj závažnou infekciou.

Na túto chorobu existuje len málo pomoci. Jednou z najúčinnejších je chirurgické odstránenie poškodeného tkaniva. Šanca na prežitie dieťaťa je však len 40 percent. Podľa štúdie publikovanej v časopise Gut môžu šancu na prežitie predčasne narodených detí zvýšiť bunky ich plodovej vody, ktoré sú schopné odstrániť črevné poškodenie.

„Kmeňové bunky sú známe tým, že majú protizápalové účinky. Je to však prvýkrát, čo sme dokázali, že kmeňové bunky z plodovej vody môžu opraviť škody v črevách,“ povedal podľa Medical Daily doktor Paolo De Coppi z Ústavu detského zdravia na londýnskej University College.

Na to, aby bola liečba pre deti bezpečná, potrebujú lekári viac testovania. Obávajú sa, že v prípade, ak by matke dieťaťa nemohli odobrať plodovú vodu, telo dieťaťa by kmeňové bunky darcovskej tekutiny mohlo odmietnuť. Iný typ buniek by tiež mohol predstavovať riziko rakoviny.