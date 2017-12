Kópia nie je nikdy taká dobrá ako originál - platí to aj pri klonovaní

Washington 20. septembra (TASR) - Kópia nie je nikdy taká dobrá ako originál - táto pravda sa potvrdila aj vedcom, ktorý robia pokusy s klonovaním. Najnovšie štúdie dokazujú, že vyklonované myši sú postihnuté abnormálnymi génmi vytvorenými práve pri procese klonovania.

Podľa vedcov by to mohlo byť vysvetlením, prečo toľko klonovaných zvierat zahynie ešte pred pôrodom alebo počas neho a prečo tie, čo prežijú, trpia toľkými vývinovými problémami. Výsledky štúdie publikovali v najnovšom čísle magazínu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Výsledky štúdie zároveň potvrdzujú, že súčasné klonovacie techniky nie sú veľmi efektívne a pre použitie na klonovanie ľudí nevhodné. "Bolo by veľmi nezodpovedné myslieť si, že tieto metódy sa dajú použiť na reproduktívne klonovanie ľudí," vyhlásil autor štúdie Rudolf Jaenisch z Massachusetts Institute of Technology.

V rámci štúdie vedci vyklonovali niekoľko myší a potom analyzovali aktivitu ich génov, ktorých je vyše 10.000. Zamerali sa najmä na gény v placente novonarodených myší, kde predpokladali, že nájdu zdroj problémov pri klonovaní zvierat. Skúmali aj pečeň klonovaných myšiek.

Zistili, že skoro každý 25. gén z placenty vykazuje dramatické zmeny v aktivite v porovnaní s génmi nevyklonovaných myší. Pečeň klonovaných myší tiež vykazovala abnormálnu aktivitu - zmeny však boli menšie a postihli inú skupinu génov.

Povaha abnormalít vedcov viedla k záveru, že za zmeny na génoch môže klonovacia metóda známa ako nukleárny transfer. Metóda spočíva v odobratí jadra bunky dospelého jedinca na klonovanie: toto jadro sa potom umiestni do vajíčka s odstráneným vlastným jadrom. Jadro sa potom musí preprogramovať tak, aby sa vajíčko začalo deliť ako po oplodnení.

Podľa výskumníkov za väčšinu abnormalít môžu chyby pri preprogramovaní jadra počas tohto procesu. Tieto problémy navyše pri klonovaných zvieratách nebývajú hneď zjavné.

Téma klonovania ľudí sa stala veľmi kontroverznou po tom, čo sa vedcom podarilo úspešne vyklonovať cicavce. K najznámejším patrí ovca Dolly, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 1997. Mnohé priemyselné krajiny vzápätí postavili klonovanie ľudí mimo zákon.