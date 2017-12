Každý štvrtý patent je mobilný, vedie Samsung

Aj napriek patentovým žalobám zo strany Apple je Samsung držiteľom najväčšieho množstva patentov v odvetví.

28. mar 2013 o 9:10 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Mobilné technológie napredujú rýchlejšie ako kedykoľvek doposiaľ. Svedčí o tom aj množstvo patentových prihlášok, ktoré spracúvajú úrady v Európe a USA.

Štúdia odhalila, že mobilnými technológiami sa zaoberá až 25 percent zo všetkých patentových prihlášok. Pred dvanástimi rokmi ich nebolo ani päť percent. Analytici to pripisujú hlavne právnemu prostrediu a sporom, ktoré tento segment postihli.

Firmy začali používať patentové prihlášky a vysoké licenčné poplatky ako zbraň pre utlmenie konkurencie. Najznámejšia je touto politikou firma Apple, ktorá ju využíva pre tlmenie napredovania konkurenčného Samsungu. I keď je Samsung v predaji jednotkou na trhu, musí venovať mnoho času tomu, aby ustál právne tlaky konkurenta.

Podobné spory však majú medzi sebou aj ostatné firmy v tomto segmente. To čo v segmente ostatných technológií funguje pre ochranu nákladov investovaných do vývoja, to sa v mobilnom priemysle stalo obchodnou taktikou.

Analytici zaznamenali aj narastajúci objem patentových prihlášok pochádzajúcich z Číny. V medziročnom prehľade si krajina polepšila o 22 percent, kým USA stúpali iba o 3,3 percentná. Potvrdzuje to odhodlanie Číny vydať sa do ostrejšieho technologického boja s vyspelými ekonomikami sveta.

Silnú pozíciu vo výrobe chce krajina doplniť aj vývojom a marketingom. Ak v tomto plánovaní krajina uspeje, môže významne zamiešať karty na svetových trhoch.

