Mesto New York má svojich počítačových maniakov, sú lepší ako kontrolóri

nytimes.com: Nebolo treba vyjsť do ulíc, experti odhalili nepoctivé reštaurácie cez výpočty.

26. mar 2013 o 20:01

Odbor ochrany životného prostredia mesta New York mal už toho plné zuby. Potreboval konečne účinne zasiahnuť proti reštauráciám, ktoré na čierno vypúšťali použitý olej do mestskej kanalizácie.

Prečo? Pretože stuhnutý tuk je podľa úradníkov príčinou polovice upchatých kanalizácií v meste. Ako však nájsť vinníkov?

Bežným riešením všade vo svete by bolo vyslať do reštaurácií kontrolórov. Niektorí z nich by možno aj mali šťastie a prichytili zopár zamestnancov pri vylievaní oleja. Toto riešenie je však na newyorské pomery už dosť zastarané.

Mesto má totiž svoju "Geek Squad". Táto pozoruhodná skupinka počítačových špecialistov má iné metódy.

Keďže reštaurácie v meste využívajú službu na odvoz tuku, stačilo niekoľko jednoduchých výpočtov, pri ktorých porovnali zariadenia bez vývozu s geografickou polohou kanálov. Výsledkom bol zoznam podozrivých, na ktorých sa mali zamerať kontrolóri.

A ako to dopadlo? V 95 percentách prípadoch sa podozrenie potvrdilo. Dáta hýbu svetom.

V čom všetkom ďalšom "Geek Squad" pomáha mestu a aké je to efektívne, sa dočítate na webe nytimes.com.

Odporúča Andrej Sarvaš, editor sme.sk