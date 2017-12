Cez Skype sa šíri vírus, čo hovorí po slovensky

Počítačový červ, ktorý sa prihovára cez Skype po slovensky, kradne heslá. Šíri sa aj cez Facebook či Twitter.

27. mar 2013 o 20:39 SITA

BRATISLAVA. Slovenských používateľov komunikačného programu Skype ohrozuje počítačový červ. Systém infikovaného užívateľa pošle jeho Skype kontaktom správu v slovenčine v znení "ahoj, to su naozaj vase fotky?" spolu s odkazom na súbor uložený na webe. Užívateľ s nedostatočne chráneným systémom si po jeho otvorení do počítača stiahne červa s menom Dorkbot.

"Ide o známeho zlodeja hesiel, ktorý na svoje šírenie používa komunikačné služby ako Facebook Chat, súkromné správy na Twitteri, Windows Live Messenger a Skype," uviedla hovorkyňa antivírusovej spoločnosti Eset Zuzana Hošalová.

Infikovaný počítač je schopný vykonávať aj akékoľvek príkazy zaslané útočníkom. Táto hrozba je najrozšírenejšia v Latinskej Amerike. Napriek tomu, že na Slovensku sa šírila už počas jesene 2012, s jej slovenskou mutáciou sa Eset stretol až v marci 2013.

Nakazený počítač nezasiela falošné správy na Skype kontakty automaticky. Robí to až po tom, čo mu dá príkaz jeho vzdialený riadiaci server.

"Slovenskú verziu správy šíri zrejme tak, že dá príkaz nakazeným počítačom so slovenskou verziou operačného systému, aby na kontakty zaslali konkrétnu správu v slovenčine spolu s webovým odkazom," dodáva Hošalová. Do webovej adresy údajných fotiek vloží aj meno adresáta, čím zvyšuje svoje šance na to, že obeť podľahne svojej zvedavosti a na odkaz naozaj klikne.

"Po nakazení sa počítač pokúša stiahnuť zoznam aktualizačných serverov rozličných antivírusových a bezpečnostných spoločností," uviedol výskumník spoločnosti Eset Pablo Ramos, ktorý sa venuje analýze škodlivého kódu v Latinskej Amerike.

"Môže ísť o snahu zablokovať akýkoľvek pokus aktualizovať antivírusové riešenie na infikovanom počítači. Táto technika však nie je taká úspešná, ako tvorcovia nákazy dúfali," uzavrel Ramos.