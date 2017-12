Osamelosť skracuje ľuďom životy

Pocit osamelosti nie je podstatný. Štúdia hovorí skôr o nutnosti obklopovať sa priateľmi a známymi.

26. mar 2013 o 16:39 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Vedci o tom tušili už dlhšie. Ľudia, obzvlášť starší, ktorí nemajú dostatok spoločenského kontaktu a nebodaj sa dokonca cítia osamelí, mávajú zvyčajne väčšie problémy so zdravím, dokonca skôr zomierajú.

Teraz takéto predpoklady potvrdila štúdia skúmajúca viac ako šesťtisíc ľudí.

Ukázala však, že je úplne jedno, či si ľudia pocit osamelosti užívajú, alebo si ho dokonca prajú. Už samotná izolácia môže podľa odborného magazínu PNAS zvyšovať riziko smrti až o dvadsaťšesť percent.

Pocity sú nepodstatné

„Je množstvo ľudí, ktorí sú sociálne izolovaní, no dokonale šťastní,“ hovorí podľa magazínu Science prvý autor štúdie Andrew Steptoe. „Aj tak by sme sa však mali ubezpečiť, že majú dosť kontaktu s ostatnými. Už len preto, ak by sa prihodilo niečo zlé.“

Odborníci sa dlho sporili, či riziko chorôb a smrti zvyšuje pocit osamelosti, alebo skutočný nedostatok priateľov a okolia.

Štúdia, ktorá analyzovala starších Britov medzi rokmi 2004 až 2012, naznačuje, že pocity v tomto prípade nezohrali žiadnu úlohu. Vedci však zdôrazňujú, že ich výskum hovorí o korelácii, netvrdí kauzalitu.

Dosť väzieb

„Mali by sme urobiť čokoľvek, aby sme zmiernili pocit osamelosti u starých ľudí,“ dodáva aj pre Nature Steptoe. „No musíme sa zároveň ubezpečiť, že títo ľudia si zachovávajú svoje sociálne väzby. To je rovnako dôležité.“

