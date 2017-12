Zafír ochráni displeje mobilov

Nová technológia umožní použiť zafír v elektronike, pre ktorú bol dosiaľ pridrahý.

26. mar 2013 o 11:25 Milan Gigel

NASHUA, BRATISLAVA. Nesmelé kroky výrobcov mobilov môžu v najbližších rokoch nabrať odvážnejší rozmer. Kým dnes syntetický zafír iba príležitostne chráni optiku fotoaprátov v mobiloch, čoskoro by mohol ochrániť pred poškrabaním aj celé displeje.

Bariérou je cena a obmedzená veľkosť umelo vytvorených kryštálov. Nový prístup k výrobe by mohol zdokonaliť dnešné výrobné linky a priniesť nové možnosti využitia.

Tenké plátky

Firma GT Advanced Technologies vyvíja spôsob, ktorý by mohol jeden z najtvrdších a najhúževnatejších materiálov priblížiť mobilnému priemyslu.

Chce postupy, pri ktorých by bolo možné zo syntetického zafíru vyrobiť plátky tenšie ako ľudský vlas, s dostatočnou veľkosťou na prekrytie displejov mobilných telefónov.

Zafír je odolný voči poškrabaniu a mechanickému poškodeniu. Ak by sa tenká vrstvička spojila s lacnejším plastovým podkladom, výsledkom by mohol byť materiál, ktorý by podstatne predstihol vlastnosti technológie Gorilla Glass. Tú využívajú výrobcovia prémiových smartfónov dnes.

Na trh by sa tak dostali nové modely, ktoré by aj po dvoch rokoch používania nemuseli vyzerať omnoho horšie ako v deň kúpy.

Každodenný zafír

Technológia tenkých zafírových plátkov hľadala pôvodne oporu pri výrobe odolných fotovoltaických solárnych panelov. Ukazuje sa však, že tento materiál má potenciál preniknúť aj do každodenného života.

Dôvod je jednoduchý: spotrebitelia sú ochotní platiť za elektronické hračky viac ako kedykoľvek v minulosti. Možno do nich preto vložiť materiály, ktoré ešte pred časom boli predraženým tabu.

Na novinku upozornil list Technology Review.