Recenzia: Crysis 3 je graficky najdokonalejšou hrou

Počítače nám po prvý krát vytrápil pred šiestimi rokmi. Aj teraz je najkrajší a prekvapivo stále zábavný.

24. mar 2013 o 13:53 Matúš Paculík

Crysis 3 (EA / Crytek), recenzia verzie pre PC Páči sa nám: špičková grafika, pri bojoch treba premýšľať, otvorené prostredie Nepáči sa nám: krátka kampaň, nároky na výkon PC Hodnotenie: 8,7

Vyše tridsať rokov trvajúce boje spustošili planétu a New York je zelený ako nikdy predtým. Zdroj neobmedzenej energie do mesta prilákal diabolskú korporáciu Cell, ktorá tu bojuje so zvyškami mimozemskej civilizácie.

Do toho prichádza Prorok, ako posledný vojak s nanooblekom, ktorý si presne uvedomuje nebezpečnosť celej situácie. S pomocou malej skupinky rebelov sa snaží zneškodniť vojakov korporácie aj zvyšok mimozemšťanov.

Zatiaľ posledná časť celej série spája v sebe otvorenosť a prírodu z prvej časti s mestským prostredím časti druhej. Výsledok je vizuálne veľmi zaujímavý a prináša postapokalypticky spracovaný New York, ktorému rýchlo uveríte všetky tie zrútené mrakodrapy a zarastené ulice.

Mestský prales

Z obrovských metropol sa stala jedna veľká džungľa. Pôvodne rušné ulice, námestia či vlakové stanice sa za roky nedokázali ubrániť prírode.

Po betóne nie je v mnohých častiach žiadna pamiatka a niekdajšiu civilizáciu tu pripomínajú len zrútené stavby a zhrdzavené vraky áut a vlakov.

Flóra je nezvyčajne bohatá a pri výkonných zostavách si užijete jej detailné spracovanie. Tisíce stebiel trávy sa vlnia podľa sily vetra, stromy majú desiatky vetvičiek so stovkami listov.

Úchvatné sú aj detaily postáv: na zjazvenej tvári vidno každý zárez, vrásku, pri bližšom pohľade dokonca odhalíte malé strnisko a precízne vymodelované zuby a jazyk.

Bojujte takticky

Vbehnúť do miestnosti plnej nepriateľov je síce riešenie, no ochudobníte sa ním o skvelú zábavu. Tichý postup v hre je totiž prekvapivo zábavný a ani po hodinách hrania nenudí.

Taktickému postupu v hre napomáha špeciálny mód, ktorý analyzuje okolie bez nutnosti priameho vizuálneho kontaktu. Pred vstúpením do veľkej haly si môžete (či skôr musíte) dobre zanalyzovať nepriateľov a umiestnenie zbraní s muníciou.

Následná kombinácia neviditeľného módu a tichej zbrane umožní nepozorované odstránenie väčšej časti protivníkov. Pre nabúranie do systému automatických zbraní je potrebné sa k nim nepozorovane priblížiť.

Samotný proces ovládnutia nie je zložitý a vo svojej podstate je to len jednoduchá minihra. Výsledkom je ale zbraň, ktorá zrazu útočí na nepriateľov. Rovnakým systémom sa dajú zneškodniť míny, rôzne nástražné výbušniny či bezpečnostné systémy.

Novinkou zbrojného arzenálu je luk. Tento tichý zabijak je dokonalou pomôckou, ktorá vám v spojení s neviditeľnosťou pomôže ovládnuť akékoľvek miesto. Jej účinnosť je ale vyvážená malým počtom šípov.

Na konzolách to nehrajte

V prípade Crysis bol vždy veľký rozdiel v grafike pre herné konzoly a počítače, na ktorých je hra navyše vždy používaná aj na výkonnostné testy. Tretí diel nie je výnimkou a hranie na hernej konzole vás ochudobní o množstvo špeciálnych efektov.

Crysis 3 je technologicky najvyspelejšou hrou súčasnosti. Za prvenstvo si nechá poriadne zaplatiť a svoju krásu ukáže jedine hráčom so skutočne výkonnými počítačmi.

Moderný štvorjadrový procesor a grafická karta GeForce GTX 680 je odporúčaným minimom pre zobrazenie maximálne množstva detailov a pokročilých efektov.

My sme hru testovali na rovnakej zostave a v rozlíšení 2560×1440 bodov bola pri aktivovanom vyhladzovaní hrán plynulá, no s minimálnou výkonnostnou rezervou.

Výkonný dvojjadrový procesor a grafická karta strednej triedy postačí maximálne na Full HD rozlíšenie, pričom sa tu pravdepodobne nevyhnete zníženiu detailov.

video //www.youtube.com/embed/Y0ffBZI5PpM

Škoda krátkej kampane

Nový Crysis je znova skvelou hrou, ktorá si po grafickej stránke len ťažko hľadá konkurenciu. Našťastie, nevsádza len na svoj pekný vzhľad, ale zároveň ponúka veľmi dobre spracovanú hru pre jedného hráča.

Akcia netrpí jednotvárnosťou a ponúka viacero možností boja s nepriateľmi. Najzaujímavejší je tichý boj, ktorému je aj prispôsobená výbava nanoobleku.

Čo sa nám nepáčilo, bola až príliš krátka kampaň. Aj s preskúmaním všetkých zákutí sa koncu dostanete určite skôr ako za 10 hodín. Hrací čas našťastie predlžuje multiplayer.

Ak máte extrémne výkonný počítač, užijete si graficky najdokonalejšiu hru súčasnosti. Majitelia herných konzol a priemerných počítačov síce prídu o množstvo efektov, no stále sa môžu tešiť na veľmi dobre spracovanú akciu.