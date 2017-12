Aké je tajomstvo zívania?

Zívanie môže byť prejavom nudy, únavy, ale aj spolupatričnosti. Predovšetkým je to fenomén, ktorého presnú podstatu sa vedcom dodnes nepodarilo definitívne objasniť.

22. mar 2013 o 17:40 Tomáš Čejka

Nápadné zívanie považujeme za faux pas. Sú však krajiny, kde sa berie ako prejav spokojnosti a zdravia rovnako ako napríklad v Číne hlasné odgrgávanie po jedle.

Už Hippokrates upozorňoval, že zívanie sa nemá potláčať, pretože je uvoľňujúcou rozcvičkou pre tvár a spôsobom, akým sa pľúca zbavujú toxínov. Zároveň aktivuje žalúdok a pomáha mu pustiť sa do spracovávania ťažko stráviteľného jedla. Z intenzívneho nádychu pri zívaní má osoh tiež mozog, ktorý sa dôkladne okysličí a osvieži.

Americkí vedci už dávnejšie potvrdili, že zívanie zvyšuje prietok krvi, čím aktivuje pohotovosť mysle. Takže, ak začne niekto vo vašej spoločnosti zívať, netreba ho hneď upodozrievať, že sa nudí. V skutočnosti práve pracuje na tom, aby zvýšil pozornosť a dokázal vás lepšie pochopiť.

A viete, prečo sa ujal zvyk pri zívaní zakryť dlaňou ústa? Nie je to len preto, aby sme okolie uchránili od pohľad vyhradeného pre nášho zubára či otorinolaryngológa.

Je to aj preto, lebo starovekí Gréci a tiež Mayovia verili, že z človeka pri zívaní môže vyskočiť duša. Zato exorcisti sa tomu vždy potešili. To, že si posadnutý človek pri procese vyháňania démonov s chuťou zívol, bolo pre nich znamením, že nečistá sila opúšťa telo a môžu inkasovať za dobre vykonanú prácu.

Zívajúce zvieratá

Zívajú ľudia, zívajú psy, zívajú vtáky, ale napríklad aj hady, ktoré si takto pomáhajú pri hltaní veľkej koristi. Tučniaky zívaním imponujú samičke v období dvorenia, keď v extatickom knísaní dvíhajú hlavu k oblohe.

Zívanie môže byť prejavom zastrašovania, skúste dominantnému morčaťu vopchať ruku do klietky a zistíte, že popri rôznych zvukových prejavoch ako bublanie, vrčanie a cvakanie zubami zároveň doširoka zívne, aby vás vystavilo pohľadu na svoje ostré zuby. Rovnako tak netreba dráždiť leva, paviána, ale ani mačku. To, že si v pelechu zívne, môže byť výzva, aby ste sa dobrovoľne vzdialili, kým ju prejde trpezlivosť.

Rybám zívanie uľahčuje život v akváriách, kde je nedostatok kyslíka alebo hrozí prehriatie. Tým, že zívajú, a robia to vraj dosť často, vyrovnávajú teplotu tela s teplotou okolia.

Možno práve tento fakt inšpiroval viacerých vedcov, aby podobný jav skúmali aj u ľudí. V rámci jedného z mnohých projektov sledovali napríklad skupinu dobrovoľníkov počas tuhej zimy a počas horúceho leta.

Zatiaľ čo mráz nútil častejšie zívať polovicu testovaných, horúčava znížila počet týchto prejavov na štvrtinu. Zaujímavé je, že najvyššiu intenzitu zívnutí vedci zaznamenali do niekoľkých minút po opustení vyhriatej miestnosti a vyjdení na chladnú ulicu.

Vznikla teória, že práve takýmto spôsobom sa organizmus snaží vyrovnať teplotu tela s teplotou okolia. V zime musí viac „kúriť“, aby sa zahrial, čo však zároveň oslabuje mozog, ktorý sa v určitom štádiu prehrieva. Vtedy vydá povel na zívnutie, čím sa cez ústa do tela nárazovo dostane väčšia porcia chladného vzduchu. Mozog sa ochladí a zároveň ho rozprúdená krv zásobí poriadnou dávkou kyslíka.

V lete zívame menej preto, lebo rozdiely medzi vnútornou teplotou tela a vonkajším prostredím počas leta nie sú také výrazné.

Túžba po zmene

Určite to poznáte – niekto vo vašom okolí zívne, čím spustí hromadnú reťazovú reakciu. Podľa istej teórie treba korene takéhoto správania hľadať v časoch, keď ľudia obývali jaskyne a zívanie patrilo medzi neverbálne spôsoby dorozumievania sa. Takto vodca napríklad ohlasoval, a ostatní členovia komunity potvrdili, že treba ísť spať.

Podobné podriaďovanie sa dominantnému samcovi zaznamenali etológovia u primátov. Pri pokusoch zistili, že zívanie po sebe opakujú najmä samci, čím chcú vyjadriť úctu a rešpekt vodcovi, o niečo menej sa zívanie prenáša zo samca na samicu či zo samice na samicu.

K zaujímavým výsledkom dospeli americkí vedci, ktorí dvom nezávislým skupinám šimpanzov premietali videozáznamy so zívajúcimi. Zistili, že na člena spriatelenej svorky reagovali opičí diváci dvojnásobne aktívnejšie ako na člena neznámej svorky, hoci je pravda, že cudzích sledovali pozornejšie.

Dôvodom na zbystrenie pozornosti v tomto prípade však bola pohotovosť pred očakávaným nebezpečenstvom hroziacim od neznámeho.

Signály ohrozenia

Zívanie u cicavcov môže vyjadrovať nudu, únavu, ale aj pocit bezpečia. Zároveň môže byť signálom pri ohrození, čo potvrdzujú opäť šimpanzy.

Tieto zvieratá žijú vo väčších, 30- až 50-členných skupinách. Hoci vo filmoch sú prezentované ako zábavné a prítulné tvory, v skutočnosti dokážu prejaviť nevídanú agresivitu. Uplatňujú ju najmä pri obhajovaní teritória.

Jedným zo signálov, ktoré si skupina v ohrození odovzdáva, je zívanie. Šíri sa ako mexická vlna medzi fanúšikmi na štadióne a predpokladá sa, že dôvodom takéhoto správania je mobilizácia zmyslov a svalov, aby zaujali stav pohotovosti na prípadný útok či obranu.

Podobne reagujú zvieratá aj predtým, než sa vydajú na lov. Pri zívaní sa prudko prekysličí krv, ktorá zaktivizuje mozog a preberie telo z letargie. Teória o zívaní ako o signále vyzývajúcom na ostražitosť podporuje fakt, že sa šíri viac a rýchlejšie medzi príbuznými a blízkymi ako cudzími. Ide o sociálny prejav, ktorý je vzácnym evolučným fenoménom.

Máš ma rád?

To, že medzi niektorými prejavmi opíc a ľudí existujú súvislosti, dokazuje zistenie, že aj nás viac ovplyvňujú milované či blízke osoby. Synchronizované zívanie je jav vyskytujúci sa najmä medzi príbuznými, manželmi, priateľmi, ale funguje aj medzi cudzími, ktorí si navzájom prejavia sympatie. V podstate by sa dalo povedať, že je to svojské vyznanie lásky, pocitu spriaznenosti, dôvery a blízkosti.

Ľudia ho dokážu preniesť aj na psy, s ktorými žijú v jednej domácnosti. Práve pri týchto zvieratách sa potvrdilo zívanie na základe sociálno-emotívnych základov medzi odlišnými živočíšnymi druhmi, čo inak vo svete zvierat nefunguje.

Ako je známe, pes je tvor vnímavý a snaží sa prispôsobiť človeku. Citlivo reaguje na naše nálady a pozorne sleduje mimoverbálnu komunikáciu – to všetko je dôsledok domestikácie.

Zatiaľ vedcom nie je jasné, či pes v spoločnosti človeka zíva preto, lebo sa cíti bezpečne, alebo preto, že je v rozpakoch či dokonca v strese. Isté je, že naši maznáčikovia sa týmto prejavom od nás nechajú nakaziť častejšie ako my od nich.

Keby ste chceli otestovať svojho psa, úspech zaznamenáte až pri zvieratách starších ako sedem mesiacov, dovtedy je zívanie vecou spontánnosti presne tak ako u našich bábätiek. Tie dokážu zívať už počas prenatálneho vývoja, o empatii a napodobňovaní však nebudú mať poňatia ešte niekoľko rokov po narodení.

Komunikácia očami

Súvislosť medzi zívaním a empatiou dokazuje štúdia, pri ktorej sa vedci zamerali na autistov. Je overené, že deti vo veku okolo štyroch rokov si začínajú uvedomovať pocity iných, dokážu si ich vysvetliť a vedome na ne reagujú, napríklad rozplačú sa, keď plače iné dieťa, usmejú sa, keď vidia úsmev iného človeka.

Zistilo sa, že jedincov, ktorí nie sú schopní emócie prejaviť ani zachytiť, čiže spomínaných autistov, tiež menej ovplyvňuje sociálne podmienené zívanie. Prejavilo sa to pri pokuse s dvoma skupinami detí, jednu z nich tvorili bežní škôlkari, druhú autistickí.

Prvá skupina napodobňovala zívanie niekoľkonásobne častejšie ako druhá skupina. Príčinou okrem iného môže byť tiež to, že autizmom postihnuté deti nenadväzujú očný kontakt, preto sa aj pri pozorovaní zívajúcich zameriavali na ich ústa.

Vedci tvrdia, že signál, ktorý nás núti napodobňovať tento prejav, vychádza z prižmúrených očí pozorovaného.

Viete však, kedy sa neznemožníte pri vysielaní dlhých a zmyselných pohľadov smerom k vyhliadnutému objektu? Keď ste zamilovaní a šťastní. Podľa istej teórie vtedy človeka chráni štedrá záplava endorfínov, čiže hormónov šťastia, takže je takmer nemožné, aby nečakane zívol či sa nechal nakaziť zívaním.