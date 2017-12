Takto bude vyzerať váš mobil o sto rokov. Naj na internete #36

Ako budú vyzerať bežné veci o sto rokov? A ako to vyzeralo v Číne pred sto rokmi? Pozrite si pravidelný výber naj vecí na internete.

23. mar 2013 o 0:00 Ivana Drobná

Sadlo to

Stalo sa vám niekedy, že vám napríklad minca zapadla presne do vrchnáku fľaše? Alebo ste si všimli, že vaše poháriky sú skvelými stojanmi na sviečky? Nie ste v tom sami, pozrite si stránku, ktorá zbiera takéto nálezy - Things fitting perfectly into others things.

Stará Čína

Ako to vyzeralo v Číne pred sto rokmi? Pozrite si celú sériu starých fotografií dobového života na Vintage.es.

Vykopávky

Maico Akiba je umelkyňa, ktorá sa pohráva s myšlienkou, ako by vyzerali predmety, ktoré denne používame o sto rokov. Maskuje ich machom, hrdzou, špinou a kadečím tak, aby tak vyzerali. Pozrite si, ako môžu vyzerať zabudnuté okuliare či váš mobilný telefón.

Eyescream

Ak by ste sa ocitli v Barcelone, mám pre vás skvelý nápad, kam zájsť na zmrzlinu. Eyescream and friends nie je úplne štandardná zmrzlináreň. Očká sú všade.

Hojdačky

Áno, hojdačky v meste. Milé. Vážne milé, takto si pripomenúť detstvo. Ono to ale nie sú len také obyčajné hojdačky, vďaka spolupráci a koordinácii viacerých húpajúcich vytvárajú hudbu. Ako to funguje, ukazuje nasledujúce video.

Mobilné

Pre niekoho detská hračka, pre iného mobile art. Túto jemnú dekoráciu nevytvoril Alexander Calder, jeden z najznámejších autorov mobilných diel, ale dvojica Christel Sadde a Katsumi Komagata. Aktuálne kúpite na MoMA.