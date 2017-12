Ktokoľvek môže nabúrať státisíce zariadení

Anonymný prieskumník odhalil, že 420-tisíc zariadení má verejne dostupné heslá.

22. mar 2013 o 8:33 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Ak ste od výroby nezmenili heslo na tlačiarni dostupnej z webu, internetovej kamere či smerovači, vie o tom minimálne jeden človek. Anonymný výskumník preveril všetky zariadenia pripojené k internetu.

Využil pri tom jednoduchý softvér, ktorý sa snažil skontaktovať s každou IP adresou sveta. Zo 4,2 miliardy zariadení odpovedala na požiadavku necelá tretina. Pri nich sa softvér snažil zistiť, či pri prístup k službám možno využiť heslo prednastavené výrobcom.

Veľká internetová previerka identifikovala pol milióna tlačiarní, viac ako milión internetových kamier a množstvo ďalších zariadení akými sú set-top boxy, smerovače, hospoty či úložiská dostupné z internetu.

Pri pokuse o prihlásenie využil softvér tabuľky s výrobnými heslami, akých nájdete na internete desiatky. Admin, default, user, root – nie je ich mnoho. Výsledkom bolo viac ako 420-tisíc zariadení, ktoré vzdialený prístup akceptovali. Nie pre chybu výrobcov ale pre nezodpovednosť používateľov.

Tí pri uvedení do prevádzky ponechali prednastavené heslo bez toho, aby ho zmenili. Bez vedomia, že tým odkrývajú svoje súkromie možným útočníkom.

Nemusíte byť hackermi na to, aby ste takéto zariadenia objavili. Je to ako skúšať kľúč vsunúť do každého zámku vo vašom okolí. Ibaže bez toho, aby ste museli vstať zo stoličky a niekto vás uvidel.

Podobný projekt uskutočnil iný anonymný prieskumník pred rokom. Jeho zistenia sa od tých dnešných v mnohom nelíšia.

Informovala o tom britská BBC.