Vedci sa hádajú, či sonda Voyager opustila slnečnú sústavu

Odborníci sa nevedia zhodnúť, či Voyager 1 dorazil do medzihviezdneho priestoru. Medzitým objavil neznámu oblasť.

21. mar 2013 o 16:38 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Letí chladným, temným vesmírom. Je koniec júla minulého roku, na mieste zhruba 18 miliárd kilometrov od Zeme a práve tam, na úplnom konci slnečnej sústavy uniká kozmická sonda Voyager 1 preč z nášho systému. Bude prvým ľudským objektom, ktorý sa dotkne medzihviezdneho priestoru.

Detektory zrazu zaznamenajú čudný pokles. Dňa 28. júla si zariadenie amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) všimne, že množstvo nízkoenergetických častíc zo Slnka o polovicu kleslo.

Už o tri dni sa však hodnoty vrátia do normálu. No koncom augusta nastane ďalší zlom: kozmické žiarenie pochádzajúce z našej slnečnej sústavy takmer zmizne a nahradí ho to z medzihviezdneho priestoru.

Podľa niektorých vedcov to môže byť prvý dôkaz, že Voyager opustil vplyv Slnka. NASA však tvrdí, že sonda skôr narazila na dosiaľ neznámu oblasť.

Našla čosi neznáme

V stredu večer sa objavila správa, že tridsaťpäťročný kozmický pútnik už letí k inej hviezde. Tlačová správa Americkej geofyzikálnej únie hovorila, že Voyager opustil slnečnú sústavu.

Odvolávala sa pritom na odbornú štúdiu v magazíne Geophysical Research Letters, ktorá opisovala práve zmeny v kozmickom žiarení.

„V priebehu pár dní heliosférická intenzita uväznenej radiácie ustúpila a narástla intenzita kozmického žiarenia,“ hovorí v stanovisku spoluautor štúdie astronóm Bill Webber. „Presne tak, ako by ste očakávali, keď opustíte heliosféru.“

O pár hodín však inžinieri a vedci z NASA a ich Laboratórií prúdového pohonu zareagovali, že o opustení slnečnej sústavy by sme ešte nemali hovoriť.

„Zhoda vo vedeckom tíme je, že Voyager 1 ešte neopustil slnečnú sústavu a nedosiahol medzihviezdny priestor,“ tvrdí Edward Stone. „No sonda narazila na novú oblasť, ktorú nazývame magnetická diaľnica.“

Žiarenie a magnetizmus

Fakty Voyager 1 Sonda odštartovala 5. septembra 1977. Začiatkom roka 1979 sa dostala k Jupiteru a pozorovala planétu a jej mesiace. V marci 1980 sa začal prieskum planéty Saturn. Potom sonda zamierila na koniec slnečnej sústavy.

Práve magnetické polia a ich smerovanie sú podľa vedcov kľúčom k rozhodnutiu, kde sa vlastne sonda nachádza.

Problémom je totiž presne určiť, kde vplyv našej hviezdy a jej systém končia. Kozmické žiarenie je jedným náznakom, rovnako podstatným však je aj smer magnetického poľa. Ak sa náhle v okolí sondy zmení, vedci začnú hovoriť o definitívnom opustení Slnka.

„Ak by sme sa pozerali iba na časť údajov, mohli by sme povedať: zbohom, slnečná sústava, sme von,“ zdôrazňuje podľa Scientific American aj Tom Krimigis. To však skôr neplatí. „Voyager však objavil novú oblasť heliosféry, o ktorej sme ani nevedeli, že tam niekde je,“ dodáva aj Stone. „No sme stále vnútri.“

Vesmírny odkaz

Dvojica medziplanetárnych sond Voyager odštartovala krátko za sebou v polovici roku 1977. Mali skúmať vzdialené planéty, Voyager 1 letela k Jupiteru a Saturnu. Potom kozmické teleso nasmerovali von zo slnečnej sústavy, pričom sonda letí rýchlejšie ako 17 kilometrov za sekundu. Jej cieľom však nie je žiadna iná hviezda.

Predpokladá sa, že dosť energie z plutónia bude mať Voyager 1 iba do konca desaťročia. Potom prestane komunikovať a nebude posielať údaje z prístrojov.

Nesie však zlatú platňu, ktorá hovorí o polohe Zeme, o ľuďoch a živote na našej planéte. Je určená prípadným mimozemským civilizáciám, ktoré by raz mohli sondu objaviť.

DOI: 10.1002/grl.50383