Štúdia ukázala pravdu o sťahovaní hudby z internetu

Čo ľudia sťahujú z internetu, to by si v obchode nikdy nekúpili, tvrdí prieskum.

21. mar 2013 o 5:00 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Koľko peňazí stratia hudobné vydavateľstvá tým, že ľudia z internetu sťahujú hudbu bez zaplatenia? Nová štúdia vyčíslila, že škody sú blízke nule. Ľudia by si sťahované hudobné tituly v obchode nikdy nekúpili.

Prieskum uskutočnil Inštitút pre perspektívne technologické štúdie. Zameral sa na 16-tisíc Európanov, aby vyhodnotil ich spotrebiteľské návyky. Pri vyhodnocovaní zozbieraných údajov výskumníci zistili, že hudobné vydavateľstvá medializujú škody vyplývajúce z pirátstva, ktoré v skutočnosti neexistujú.

„Je zrejmé, že väčšina hudby, ktorú po nelegálnom stiahnutí počúvajú jednotlivci v našej kontrolnej vzorke, by nebola predmetom kúpy, ak by sa na internete neobjavila bezplatne,“ píše sa v správe. „Aj keď ide o porušovanie autorských práv, na tržby vydavateľstiev to nemá v skutočnosti žiaden vplyv.

Zmena v dostupnosti hudby mení iba správanie sa a vkus samotných spotrebiteľov. Svoju pozornosť by od skladieb presunuli k videám či vysielaniu televíznych staníc. Názvy kapiel či piesní nehrajú žiadnu úlohu v ich vkuse. Ide iba o zábavu, vyplnenie času či kultúrne vyžitie.

Výskum ukázal i to, že streamovaná hudba na internete je iba zanedbateľným stimulom pre kúpu hudby. Ak narástol počet kliknutí na weboch s legálnym streamovaním o 10 percent, predaj skladieb sa zvýšil iba o 0,7 percenta.

Proti výsledkom výskumu ostro vystupuje organizácia IFPI, ktorá združuje držiteľov autorských práv.

Informovala o tom britská BBC.

