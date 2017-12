Panasonic možno ukončí výrobu plazmy

Firma prehodnocuje svoje výrobné aktivity, chce sa prispôsobiť meniacemu trhu.

19. mar 2013 o 11:00 Milan Gigel, Milan Gigel, sita

TOKIO, BRATISLAVA. Panasonic zvažuje ukončenie výroby plazmových televízorov. Ide o súčasť trojročného plánu utlmenia aktivít na trhu s televízormi. Dopyt po nich medziročne klesá, pretože technológie napredujú pomalšie ako v minulosti.

Pre výrobcov televízorov boli v segmente televízorov najprínosnejšie roky 2009/2010.

Spotrebitelia intenzívne reagovali na ponuku televízorov so zobrazovacími panelmi rôznych technológií. Snažili sa vynoviť svoje domácnosti. Plazmové panely zaznamenali vrchol svojej éry.

Súčasný trh sa scvrkáva približne na polovicu. Spotrebiteľov príliš neoslovila technológia trojrozmerného zobrazenia, ani doplnkové „smart“ funkcie. Zväčša hľadajú televízor s veľkou uhlopriečkou do obývačky, pričom predchádzajúci televízor sa presúva do niektorej z iných izieb. Ani OLED technológie, ktoré by mohli zmeniť trh príliš nenaznačujú, že by mohli dať spotrebiteľom vizuálny či emotívny zážitok, ktorý by predstihoval súčasné možnosti zobrazenia.

„V súvislosti s naším podnikaním na trhu s televízormi zvažujeme viacero možností. Nič ešte nie je rozhodnuté,“ informoval hovorca spoločnosti Panasonic.

Panasonic plánuje podľa denníka Nikkei ukončiť výrobu plazmových televízorov vo svojom hlavnom závode Amagaskai na západe Japonska približne v roku 2014.

Denník ďalej uvádza, že spoločnosť už odpísala hodnotu výrobných zariadení na výrobu televízorov v tomto závode s tým, že firma už zastavila vývoj nových modelov plazmových televízorov.