Spam posiela iba pár operátorov, tých treba filtrovať

Štúdia odhalila, že niektoré časti internetu sú podstatne rizikovejšie ako iné.

18. mar 2013 o 8:10 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Po vzore skutočného sveta možno aj internet rozdeliť na dobré a zlé „štvrte“. Tvrdí to Giovane Cesar Moreira Moura z holandskej univerzity v Twente, ktorý sa vo svojej štúdii zameral na nevyžiadanú poštu.

Vo svojom výskume prišiel na to, že moderné filtre správ by sa nemali zameriavať iba na ich samotný obsah. Pri rozhodovaní môže pomôcť informácia o tom, z ktorej siete k serveru prichádzajú. Nový model by mohol odľahčiť filtre a zamerať ich pozornosť na rizikové správy.

Je to napohľad jednoduché. Stačí iba zbierať štatistiky o pôvode správ, ktoré boli v minulosti vyhodnotené ako nevyžiadané. Ak prichádza nová správa z rizikovej oblasti, môže byť pred spracovaním označená ako potenciálne škodlivá.

Výskum odhalil, že približne polovica správ, ktoré končia v spamových košoch, pochádza od 20 poskytovateľov internetu. Prísny filter by tak mohol podstatne znížiť úsilie serverov pri kontrole obsahu jednotlivých správ. Najrizikovejšie siete sa objavili v Indii, Vietname, Nigérii a Brazílii.

Nevyžiadaná pošta dnes už nie je iba reklamou, ktorá obťažuje v poštovej schránke. Stala sa nositeľom nástrojov pre prienik škodlivých kódov do počítačov.

Informovala o tom britská BBC.