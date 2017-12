Facebook chce zefektívniť vyhľadávanie hashtagmi

Nový prvok by po vzore Twitteru mal pomôcť sprehľadniť obsah v sociálnej sieti Facebook.

15. mar 2013 o 11:05 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Google hľadá spôsob ako zefektívniť vyhľadávanie a triedenie obsahu vytvoreného používateľmi služby. Pomôcť by mu mohli návestia, ktoré sú symbolom mikroblogovacej služby Twitter.

Jednoslovné návestia identifikované symbolom # sú pre používateľov Twittera známe ako „hashtagy“. Ide o kľúčové slová, prostredníctvom ktorých možno z veľkého množstva správ prechádzajúcich sieťou vytvoriť prehľady súvisiace s konkrétnou témou.

O triedenie správ sa tak nemusia starať prevádzkovatelia služby. Urobia to za nich používatelia. Využiť rovnaký prvok vo svojej službe uvažuje podľa agentúry Reuters i Facebook. Tá sa odvoláva na dobre informované zdroje Wall Street Journalu.

Facebook sa k tomuto dohadu zatiaľ nevyjadril. To, že mu funkcia vyhľadávania dlhodobo robí starosti nie je tajomstvom. Iba pred nedávnom spustil prevádzku funkcie Graph Search, ktorá umožňuje z používateľského obsahu dolovať informácie podľa netradičných kritérií bez toho, aby zdroje informácií museli byť v priateľskom vzťahu s používateľom.

Ak sa však chcete dozvedieť čokoľvek podstatné o snehovej kalamite v podhorskom regióne, ste bezradní. Práve hashtagy by mohli v tejto situácii pomôcť.

Ak by sa Facebook uchýlil k značkovaniu správ zo strany používateľov, mohlo by to pomôcť zefektívneniu vyhľadávania a tvorby prehľadov.

Informovala o tom agentúra Reuters.