Otvorený list vedca premiérovi a prezidentovi: Štrajkujem!

Toto je môj prvý otvorený list pánu premiérovi a pánu prezidentovi. Vzhľadom na to, že ako mladý „špičkový“ vedec neuživím rodinu, rozhodol som sa štrajkovať.

14. mar 2013 o 17:53 Peter Vršanský, paleontológ

Keď štrajkuje doktor, niekto v rodine umrie, čo je síce strašné, ale prirodzené. Keď štrajkuje učiteľ, moje deti budú hlúpe, to sa dá tiež vydržať – neprestanem ich ľúbiť. Keď štrajkujú policajti, vykradnú banku – stane sa. Štrajkujú aj vojaci – pripojíme sa k Ukrajine, výborne, krásna krajina.

Teraz však idem štrajkovať ja, vedec. Pán prezident, pán premiér, prestávam študovať fosílnych švábov!

A je to vonku, ste nahratí. A aby ste si to vytrpeli do konca, začínam hneď a to heslom aj reálne: dnes nič nevymyslím. Ani na zdochlinu sa nepozriem.

Práve prestávam skúmať cykly veľkých vymieraní. Čo, veď ani dinosaury nemali vedcov a prežili podstatne viac ako 150 miliónov rokov. Prestávam aj chodiť do pralesa a nasadzovať život pre nové druhy a liečivá – aj tak je to proti prírode.

Prestávam sa venovať kozmickému výskumu (aj keď trochu ma to mrzí, šváby sa ako jediné podarilo v beztiažovom stave vyliahnuť) a môj záujem o roboty pilotované švábmi práve prestal – načo s nimi budeme hľadať organické látky na Marse, veď aj na pieskoch Záhoria ich je viac.

To je náš problém, problém vedcov, nestačí nám Zem a okamih, hrnieme sa do vesmíru a k dožitiu 100 rokov.

Najkrajšou súčasťou vesmíru síce je les, ale, žiaľ, návrat doň je ťažší ako najzložitejšia kozmická technológia.

Preto hľadáme prežitie druhu pri prípadných katastrofách, ktoré ako sme videli na nedávnych meteoritoch, sú úplne reálne.

Do vedy investujú Nemci – oni prežijú, my nie. Nič to, aj tak mám na sto percent aspoň čiastočné anglosaské korene. Harmóniu s prírodou nájdeme aj tak.

Termitom to trvalo 100 miliónov rokov a pár vymieraní, načo si z nich brať príklad, za 100 miliónov rokov to už aj tak nebudem ja, ale moji potomkovia, ktorí má budú považovať za niečo, za čo ja dnes považujem vtákopyska.

Môj naplánovaný čas štrajku práve v tomto okamihu vypršal a dúfam, že si to nikto nevšimol. Ešte že sa mi skončila dovolenka, lebo štrajkovať ma nebaví, ale veda ma baví veľmi. Aj hnusné šváby. Tak ako, páni, vy za nás rozhodujete. Chcete toto všetko vedieť?