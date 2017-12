Slovenská online psychodventúra

2. jan 2014 o 10:00 Hrymat.sk

HRA by MNK je prvá slovenská online psychodventúra, ktorá nemá žiadnu prepracovanú grafiku, strhujúci dej alebo úžasné zvukové efekty, čo by vás vystrelili zo stoličky poprípade neuveriteľne ohúrili. Ide o pomerne jednoduchú, no pritom dosť zložitú logickú hru, ktorá možno mnohých z vás dostane do bezradnosti a zúfalstva. Okrem toho, že pri nej presedíte nejednu noc, precvičíte si svoje znalosti v HTML kóde spojené s logickým myslením, využijete geekovské skúsenosti a roky presedené za internetom.

