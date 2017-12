NASA: Na Marse mohol existovať život

Na Marse možnú sú jednoduché organizmy

Tieto výsledky dávajú hypotéze o živote na Marse väčšiu vierohodnosť, myslí si Jozef Masarik z Univerzity Komenského, ktorý spolupracoval s NASA na misiách na Mars.

Čo znamená objav o podmienkach vhodných na život na Marse?

Podľa môjho názoru je to jeden z ďalších objavov, ktoré obsahujú v sebe indikácie o možnosti života na Marse. Nie je to nič prevratné, je to jeden ďalší kamienok do mozaiky, ktorá nakoniec potvrdí že na Marse kedysi dávno bol život. Výsledky, ktoré namerali, je možné interpretovať rôzne a interpretácia predkladaná tímov z Mars Curiosity je jedna z možných.

Čiže to nie je taký prelom?

Už aj v minulosti sme mali výsledky, ktoré naznačovali nielen podmienky vhodné pre, ale dokonca aj život na Marse. No ich jednoznačnosť bola spochybnená. Tieto výsledky spolu s inými však dávajú zatiaľ len hypotéze o živote na Marse väčšiu vierohodnosť .

Myslíte si, že na Marse je alebo v minulosti mohol byť život?

Ja som presvedčený, že na Marse boli a pod povrchom Marsu aj sú veľmi jednoduché živé organizmy. Prítomnosť vyšších foriem života a dokonca civilizácie na Marse nepredpokladám ani v minulosti ani v súčasnosti.

Ako by sme tento život mohli objaviť?

Preniknutím pod povrch Marsu pomocou vŕtacích zariadení a veľmi citlivou chemickou analýzou prítomných zlúčenín, najmä predpokladaných produktov metabolizmu týchto organizmov.

Tomáš Prokopčák