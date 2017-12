Na Marse našli podmienky vhodné na život

NASA tvrdí, že v minulosti boli na červenej planéty podmienky vhodné na život. Dokazujú to nové zistenia vesmírneho vozidla Curiosity.

12. mar 2013 o 18:20 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Cieľ svojej misie splnilo vozidlo Curiosity skôr, než vedci odhadovali aj vo svojich najoptimistickejších predstavách.

Rover amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) ukázal, že v dávnej minulosti boli na Marse podmienky vhodné na život. Vedci to zistili (viac po kliknutí) vďaka chemickej analýze vzoriek zo skál.

Tím vo vzorkách objavil síru, dusík, vodík, kyslík, fosfor a uhlík - všetko základné chemické zložky života tak, ako ho poznáme z našej vlastnej planéty.

Tieto vzorky pochádzajú z vrtov v skalách, ktoré Curiosity nedávno vyvŕtalo. Veľký objav NASA pritom ohlásila len pár dní potom, ako priznala problémy s riadiacim počítačom vesmírnej misie. Rover v súčasnosti beží na záložnej jednotke.

Pojazdné laboratórium

"Základná otázka celej tejto misie je, či Mars mohol podporovať obývateľné prostredie," hovorí vo vyhlásení NASA Michael Meyer, šéf výskumu Marsu. "Od teraz vieme, že odpoveď je ÁNO."

Misia za dve a pol miliardy dolárov dopravila na nášho planetárneho suseda pojazdné laboratórium, ktoré svojou veľkosťou pripomína osobné auto. To sú však všetky podobnosti, Curiosity je prepchaté šikovnými prístrojmi, ktoré dokážu priamo na Marse analyzovať odobraté vzorky.

Do jedného z takýchto zariadení, prístroja Chemistry and Mineralogy (CheMin) vložil rover vyvŕtaný a preosiaty prach zo skál na povrchu planéty. Aj keď to bolo vlastne iba prvé riadne preskúmanie podobných vzoriek, vedci hneď natrafili na sľubné výsledky.

Curiosty sa pritom nachádza ďaleko od riadneho cieľa svojej cesty, úpätia Aeolis Mons v strede kráteru Gale.

Dáta však podľa NASA ukázali, že v súčasnosti sa vozidlo nachádza v delte dávneho riečneho systému, prípadne na akomsi starodávnom jazernom podloží, ktoré mohlo poskytovať dostatok potrebných látok pre prípadný život. V minulosti tam totiž nepanovali žiadne extrémne podmienky.

Dávne podmienky vhodné na život prezradila chemická analýza vzoriek. Rover Curiosity ich vyvŕtal zo skál. FOTO - NASA/JPL-Caltech/Ames

Prašný a studený

Dnes je Mars studenou a prašnou planétou, bez výraznej atmosféry a s nedostatkom vody. Tá sa však môže ukrývať pod povrchom telesa a teoreticky by tam mohol jestvovať aj život.

Samotné vesmírne vozidlo však život na Marse - s výnimkou, keby sa nejaký postavil pred jeho kamery - nemôže nájsť. Nemá na to vhodné prístroje. Môže však objaviť podmienky, kde by dokázal prežiť.

"Ílové minerály tvorili zhruba pätinu zloženia vzoriek," hovorí David Blake, šéfvýskumník zariadenia CheMin.

Tieto látky vznikajú pri stretnutí vody napríklad s olivínom - ktorý tiež našli vo vzorkách skál. Ďalšie zložky naznačili, že pôda bola nanajvýš mierne zásaditá.

"Charakterizovali sme veľmi dávny, no pre nás neobyčajný nový šedý Mars," dodáva John Grotzinger, šéf misie Curiosity.

"Mars, kde raz boli podmienky vhodné ma život. Curiosity je však na svojej misii objavov a skúmania. A ako tím cítime, že pred nami je ešte množstvo objavov."