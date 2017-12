NASA: Veľká kométa minie Mars

Teleso do nášho suseda zrejme nevrazí. Ukazujú to nové prepočty jeho dráhy.

11. mar 2013 o 17:59 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Jej jadro má až päťdesiat kilometrov a obrovskou rýchlosťou sa rúti k Marsu.

Kométa C/2013 A1 však podľa nových výpočtov amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) zrejme do červenej planéty nenarazí. Aktuálne prepočty dráhy naznačujú, že teleso minie nášho planetárneho suseda vo vzdialenosti 50- až 300-tisíc kilometrov.

Astronómovia odhadujú, že pravdepodobnosť nárazu telesa do planéty je v súčasnosti menšia ako jedna ku šesťsto. Na vesmírne pomery je to však stále veľmi veľká možnosť a hovorí, že ohromná kozmická katastrofa by sa teoreticky mohla odohrať.

Ak by náraz nastal, bola by to nepríjemná správa napríklad pre robotické vozidlá, ktoré sa v súčasnosti pohybujú na studenom a prašnom povrchu planéty. Zrejme by sa tak skomplikovalo aj hľadanie vhodných podmienok na prípadný život, o ktoré sa pokúša rover Curiosity.