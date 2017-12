Recenzia: Tomb Raider už nie sú iba veľké prsia

Najznámejšia herná postava je späť. Už to nie je super hrdinka, ale bežná archeologička, ktorú vyvrtnutý členok bolí rovnako ako nás.

10. mar 2013 o 9:57 Matúš Paculík

Tomb Raider (Crystal Dynamics / Eidos / Cenega) Páči sa nám: vizuálny zážitok, je to zábava, vylepšovanie zbraní a vlastností Nepáči sa nám: toto nie je Lara ako si ju pamätáme Hodnotenie: 8,5

S hernou sériou Tomb Raider to dlhé roky išlo z kopca. Značka, pri ktorej si hráči v začiatkoch mohli byť istí vysokou kvalitou, postupne upadala.

Jej reštart prichádza v poslednej chvíli, no v mnohých smeroch sa výrazne odkláňa od pôvodných základov. Nový Tomb Raider je úplne inou hrou, ktorá sa pamätníkom série nemusí zo začiatku vôbec páčiť.

Bez skúseností

Lara Croft je v pamäti hráčov uchovaná ako nebojácna archeologička s bujným poprsím. Nebojí sa divokých zvierat, ohňa, tmy a ani súbojov s nepriateľmi. Vie dokonalo využívať zbrane, saltá robí na počkanie a lano je jej odveký kamarát.

Vývojári z Crystal Dynamics sa ju rozhodli ukázať v úplne inom svetle. Každému sa to páčiť nebude, no reštart celej série si vyžiadal výrazné zmeny nielen v koncepcii hry, ale aj v postave hlavnej hrdinky.

Na začiatku sa vám do rúk preto dostane normálna mladá žena, ktorá o dobrodružstve ešte len sníva. Jej prvé kroky po stroskotaní na ostrove sú všetko iné, len nie isté. Po prebudení a vyslobodení sa pokúša dostať z jaskyne, no zranenie je obmedzuje v pohybe a ľaká sa každého zvuku.

O emočne vypäté momenty tu nie je núdza. Či už je to útek pred nepriateľom, triaška od zimy, zabitie zvieraťa, alebo prvý krvavý súboj s človekom, končiaci jeho smrťou.

Neveríme jej ani jednu slzu

Lara sa chová ako bežný človek, ktorého najväčším adrenalínovým zážitkom bola tlačenica v mestskej hromadnej doprave. Toto správanie nám k nej ale jednoducho nepasuje. Z desiatky hier si ju pamätáme ako dravú mladú ženu, ktorá má už od mlada bohaté skúsenosti so zbraňami.

Príde nám preto nelogické, keď má na začiatku hry problém zabiť šípom jeleňa a skoro sa psychicky zrúti pri prvej mŕtvole. Áno, podobne by reagovala väčšina z nás, no my nie sme tá slávna Lara Croft, s ktorou sme si užili viac ako desiatku adrenalínových dobrodružstiev.

Autori sa snažia s pomocou filmových sekvencií vybudovať príbeh, založený na postupnom vývoji Lary z krehkej archeologičky na postavu, akú ju poznáme zo zvyšných dielov série.

Pre veteránov série to nefunguje, no mladší hráč nepoškvrnený kultom Tomb Raidera bude zrejme spokojný. Zblíženie s hlavnou hrdinkou je skvelé a má množstvo zaujímavých momentov.

video //www.youtube.com/embed/SJXSLxWpwZM

Nudiť sa určite nebudete

Prvá časť hry sa preto nesie v duchu objavovania ostrova a jeho nie práve priateľských obyvateľov. Jaskyne plné okultných predmetov, ľudských kostí a mŕtvol nabádajú k obozretnosti. Prvý kontakt s väčšou skupinou násilníkov by Lara v predchádzajúcich dieloch riešila hrubou silou. Tu na to ide s rozumom a chytro im prekĺzne v tieni.

Ostrov nie je pustý a boj o záchranu života Lary a jej priateľov vás nudiť nebude. Tvorcovia sa po celý čas snažia hráča zaujať postupným pridávaním nových prvkov, vďaka čomu nový Tomb Raider nikdy nespadne do stereotypu.

Zabíjanie zveri Lare zvyšuje body skúseností, hľadanie debničiek umožňuje neskoršie vylepšovanie zbraní. Tento drobný RPG prvok nie je zakomponovaný nasilu a hráč si tak automaticky začne lepšie všímať okolie.

Nazbierané body sa dajú použiť na zlepšenie vlastností, ktoré jej umožnia presnejšie narábanie so zbraňami, prípadne si skôr všimne dôležité miesta vo svojom okolí.

Všetky vylepšenia je možné robiť len v malých kempoch s ohniskom, ktorých je v po ostrove rozmiestnených hneď niekoľko. Kempy zároveň fungujú aj na rýchly presun z jedného miesta na druhé.

Dobré hádanky

Bez logických hádaniek by to nebol Tomb Raider. Nie je ich tu také množstvo ako by sme čakali, no sú dobre navrhnuté a určite pobavia. K premýšľaniu núti aj samotný dizajn úrovní. Ostrov ponúka voľnosť, no zároveň aj množstvo bonusových predmetov ukrytých na ťažko dostupných miestach.

Môžete ich ignorovať, no prídete tým nielen o skúsenosti, ale aj o porciu zábavy a trochu herného času.

Nenápadné vyvýšenie miesto znamená podrobné preskúmanie okolia, pretože ani nový Tomb Raider nie je hrou, ktorá by vás celý čas viedla za ručičku.

Novým prvkom pri riešení logických hádaniek je fakľa. Lara ju má stále pri sebe, no vo vode logicky zhasne a pre jej opätovné zapálenie treba hľadať oheň, hojne rozmiestnený po celom ostrove.

Nová Lara je stále kočka

Na začiatku špinavá, krvavá a doráňaná, no stále s dostatočne veľkým poprsím a vlasmi zopnutými v typickom vrkoči. Jej tvár má trochu iné črty a namiesto modelky sa na monitore objavuje pekná mladá žena.

Tvorcovia hry si na nej dali skutočne záležať. Postava má uveriteľné proporcie, reálne pohyby a výraz tváre už konečne nekopíruje nahnevaného Ramba. Grafické spracovanie je na kvalitatívne vysokej úrovni. Ostrov je bohatý na zeleň, skaly sú skutočne vysoké a v noci sa za chrbtami nepriateľov dá v tieni úspešne zakrádať.

Hra ako zvyčajne najlepšie vyzerá na počítači, no aj konzolové verzie poskytnú pekný vizuálny zážitok. Majitelia grafických kariet od AMD sa vďaka technológii Tress FX môžu tešiť zo zatiaľ najdokonalejšie spracovaných vlasov v počítačovej hre.

Dobre zvládnutý reštart

Nový Tomb Raider je veľmi dobrou hrou. Reštart v podaní vývojárov zo štúdia Crystal Dynamics nakoniec dopadol veľmi dobre, aj keď nám možno až trochu príliš zmenili starú známu Laru.

Námietky fúzatých hráčov plných nostalgie za trojuholníkovým poprsím nie sú podstatné. Dnešný hráč chce dobrodružnú hru so zaujímavým príbehom a skvelou hrateľnosťou, čo v tomto prípade dostane na striebornom podnose.

Zdravý základ celej série tu zostal zachovaný, no zároveň sa lepšie priblížil k požiadavkám súčasných hráčov. A hlavne vďaka ich peniazom celá séria určite neupadne do zabudnutia.