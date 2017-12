Predĺženie priemerného veku mužov by zabezpečili údajne kastrácie

Londýn 23. septembra (TASR) - Muži by mohli žiť dlhšie, ak by sa nechali vykastrovať. Takýto záver vyplýva zo výskumu dvoch britských vedcov.

Podľa výskumníkov jestvuje pozoruhodná súvislosť medzi úmrtnosťou cicavcov-samčekov a útokmi parazitov na nich. Na otázku, prečo sa terčom parazitov stávajú hlavne samčekovia, veda ešte musí hľadať odpoveď, aj keď je zrejmé, že v rozmerovo väčšom tele sa im naskytujú väčšie možnosti. Nie je však vylúčené, že tu zohráva úlohu pohlavný hormón testosterón.

Doterajšie poznatky naznačujú, že paraziti sa podieľajú aj na úmrtnosti ľudí, pričom tento jav je dvojnásobne vyšší u mužov ako u žien. Podľa londýnskeho vedca Iana Owensa to súvisí so spomínaným hormónom, ktorý v značnej miere mení fungovanie imunitného systému. Preto by pre mužov, ktorí chcú žiť dlhšie, bolo vraj nepochybne najlepšie riešenie, ak by sa nechali vykastrovať.

Práve kastráciou by sa údajne možno dalo vyhnúť tomu, aby muži iba kvôli svojmu sexuálnemu hormónu žili kratšie ako príslušníčky nežného pohlavia.

Nielen vedeckú verejnosť zaujíma už dlhší čas odpoveď na otázku, prečo je priemerný vek mužov nižší ako u žien. Určité vysvetlenie poskytuje fakt, že muži žijú v priemere nebezpečnejšie - sú menej odolní voči samovraždám, stávajú sa častejšie obeťami dopravných nehôd i hrdelných zločinov.

V prípade potvrdenia teórie o dlhšom živote kastrátov však vyvstáva otázka, čo si počať s takým životom.