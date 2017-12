Vyskočil z balóna s dáždnikom. Najlepšie videá

Niektorí ľudia sa radi hrajú na Mary Poppins, iní sa správajú ako hlupáci. A mačky, samozrejme aj mačky. Pozrite si náš výber najpopulárnejších virálnych videí.

10. mar 2013 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Skok s dáždnikom

Na prvý pohľad to vyzerá ako jasný kandidát na Darwinovu cenu. A vlastne aj na akýkoľvek ďalší pohľad - ak teda nemáte aj padák.

video //www.youtube.com/embed/zmO3jeQTJI0

Mačičky

Mačky? Nuž, miláčikovia.

video //www.youtube.com/embed/xITL62e2u-4

Budúcnosť

Ono to síce zatiaľ vyzerá ako vedecká fantastika. Ale keď si uvedomíte, ako vlastne všetci dnes s tými múdrymi škatuľkami fungujeme, tak prečo nie...

video //www.youtube.com/embed/ho00x7ZvDLw

Športiak

Keď sa veľkí a bohatí chlapci hrajú, vyzerá to niekedy takto. Nezáviďme.

video //www.youtube.com/embed/iRsV6YpLsKA

Čo by ste urobili vy?

Je to zákerná otázka v zákernej situácii. My len dúfame, že naši čitatelia by si nerobili fotografie.