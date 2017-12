Zahraj si: Tenisový turnaj

Kto by nechcel vyhrať tenisový turnaj v troch kolách? V tejto hre sa o to môžeš pokúsiť, chvíľu ti síce bude trvať, kým si zvykneš na údery, ale ihneď ako sa do toho dostaneš, nebudeš sa vedieť od tejto hry odtrhnúť. Nech sa ti darí vo vyhrávaní turnajov!

16. júl 2013 o 11:30

