Nemci môžu prísť o Google Mapy

Pre patentový spor s Microsoftom môžu Nemci stratiť prístup k mapovým službám Google.

8. mar 2013 o 11:30 Milan Gigel

MNÍCHOV, BRATISLAVA. Prevádzkovanie služby Google Maps v počítačoch a mobiloch je na nemeckom trhu v ohrození. Google je pre službu v spore s Microsoftom, ktorý sa odvoláva na porušenie svojho patentu z roku 1996.

Ten popisuje spôsob prezentácie mapových podkladov v súvislosti s identifikáciou lokálnych prostriedkov. Ide o obdobu patentu, aký priznal patentový úrad Microsoftu aj v USA.

Po zasadaní krajského súdu v Mníchove začína byť zrejmé, že Google pri obhajobe na súde neuspeje. Hlavné pojednávanie by sa malo uskutočniť v júni. Firma je presvedčená o tom, že súd by mal rozhodnúť o neplatnosti patentu.

Odborníci upozorňujú na to, že ak medzi Microsoftom a Google nedôjde k vzájomnej dohode o licencovaní patentového práva, Microsoft by mohol požiadať súdy o zablokovanie služby v krajine. To by mohlo preniesť obmedzenia aj na niektoré iné produkty, napríklad prehliadač Chrome.

Zákaz by podľa spoločnosti Google mohol znamenať nepríjemnosti pre viac ako 4 milióny pravidelných používateľov služby v Nemecku. Firma sa obáva však nielen o používateľov, ale aj o svoje meno. Takáto situácia by pre Google znamenala vážnu ujmu.

Spor zodvihol v krajine vlnu diskusií. Obzvlášť medzi internetistami, ktorí vo vysokom počte zo služby StreetView žiadali pre ochranu súkromia rozmazať snímky ich domov.

Informoval o tom magazín Cnet.