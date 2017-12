Biely dom chce zlegalizovať odblokovanie mobilov

Američania nazbierali pod petíciou dostatok podpisov. Biely dom sa prikláňa k ich požiadavke.

5. mar 2013 o 11:08 Milan Gigel

WASHINGTON, BRATISLAVA. Každý, kto sa v USA pokúsi odblokovať svoj mobil bez súhlasu operátora, koná protiprávne. Vymedzil to nedávno prijatý zákon o ochrane autorských práv.

Pre mnohých je v krajine toto ustanovenie neprijateľné. Zákon nestanovuje operátorom žiadnu povinnosť, aby zákazníkom tento úkon povolili. Znamená to, že mobily by aj po vypršaní viazanosti mohli uviaznuť výhradne v sieti operátora, ktorý ich predal.

Preto aktivisti zozbierali viac ako 100-tisíc podpisov, aby iniciovali zmenu v legislatíve. Bez váhania s ich podnetom súhlasí aj Biely dom.

Zdá sa byť nezmyselné, aby v krajných prípadoch nemohli mobilné telefóny putovať od operátora k operátorovi. Každý, kto chce slobodne zmeniť po vypršaní svojich zmluvných povinností operátora, má na to právo. Môže tak urobiť so svojim existujúcim mobilom.

Upravená legislatíva by mala tento úkon uvoľniť pre každého, kto odblokovaním neporuší zmluvu so svojim operátorom. Ak viazanosť vyprší, mohol by získať právo na odblokovanie.

Dnes by za takýto krok bez súhlasu operátora čelil sankciám. Tie zákon vyčísľuje v individuálnych prípadoch v rozsahu od 200 do 2500 dolárov.

V krajine v súčasnosti blokujú mobily operátori AT&T a Sprint Nextel. Obaja po ukončení kontraktu klientom na požiadanie mobily odblokujú. Aktivisti však chcú, aby tak mohli spraviť aj oni sami.

Informoval o tom Wall Street Journal.