Kde je uložený web? Na ropnej plošine aj v jaskyni

Niektoré datacentrá vôbec nie sú nudné, ležia totiž mimo centier miest, často v dosť nezvyčajných lokalitách.

5. mar 2013 o 14:00 Šimon Šiplák

Internet využívame každodenne a väčšina z nás sa ani nezamyslí nad tým, kde sú naše dáta v skutočnosti uložené. Dáta sú uložené na serveroch, avšak tam znalosť viacerých z nás končí.

Väčšina serverov je uložená v datacentrách rozsiahlych miestnostiach alebo budovách, ktoré zaisťujú nonstop prístup k dátam. Čo je na tých datacentrách také zaujímavé? Niektoré nie sú až také nudné, niektoré majú veľmi zaujímavé domovy.

Datacentrá sa zvyčajne nachádzajú na okraji miest, prípadne aj priamo v mestách, kde by ste ich ťažko rozoznali od ostatných budov. Niektoré boli nútené premiestniť sa z rôznych dôvodov za hranice miest a niekedy aj do celkom nezvyčajných lokalít.

Spoločnými menovateľmi boli šetrenie energie alebo bezpečnosť uložených serverov. Najväčší hráči vo svete internetu sa rozhodli urobiť krok dopredu a pojmu datacentrum dali úplne nový rozmer. Zabudnite na nudné budovy plné serverov a pozrite sa na technológiami nezvyčajne vyšperkované datacentrá.

1. Facebooku je príliš teplo

Pred vyše rokom a pol sa Facebook rozhodol postaviť svoje štvrté datacentrum. Táto správa by nebola až taká zaujímavá, no rozhodnutie postaviť toto centrum v arktickom prostredí ju dostala do popredia.

Datacentrum bude vzdialené od severného pólu len necelých sto kilometrov vo švédskom meste Lulea, ktoré je asi sto kilometrov od polárneho kruhu.

Práve poloha bola pre Facebook jedným z najdôležitejších faktorov pri výbere novej lokality. Priemerná teplota sa v tejto oblasti pohybuje okolo jedného stupňa, čo ušetrí spoločnosti nemalé náklady na chladenie serverov.

Tento studený vzduch je tiež potrebný pre správnu vlhkosť v centre, ktorej optimálna hodnota môže zabrániť skratu v elektrickom vedení. V meste sa tiež nachádza rieka, ktorá zabezpečí dostatok „zelenej“ energie pre celý komplex. Keď vám bude nabudúce Facebook „mrznúť“, aspoň viete prečo.

2. WikiLeaks a atómový kryt

Jedno z najmodernejších datacentier Pionen je lokalizované v Štokholme vo Švédsku. V jeho priestoroch mala servery napríklad organizácia WikiLeaks.

Ide o datacentrum uložené hlboko v žulových skalách, ktorých priestory počas studenej vojny slúžili ako atómový kryt. Komplex s rozlohou 1100 metrov štvorcových poskytuje podľa neoficiálnych informácií domov pre šesťtisíc serverov a diskových úložísk.

V prípade živelnej pohromy je centrum vybavené záložnými generátormi s výkonom 1,2 megawattu, ktoré dokážu poháňať celé datacentrum niekoľko týždňov.

Umiestnenie servera v tomto „nezničiteľnom“ datacentre nevyjde draho, najlacnejší virtuálny server vás vyjde na zhruba desať eur.

3. Lietajúci The Pirate Bay

Organizácia, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov torentov, má niekoľko serverov, ktorých poloha nie je verejne známa. Ide väčšinou o servery, ktoré priamo neobsahujú dáta, ale sú len smerovačmi požiadaviek.

The Pirate Bay je známy svojimi odvážnejšími plánmi, ktorými sa chce vyhnúť právnym krokom svetových vlád. Medzi prvé lastovičky patrí nápad s umiestnením serverov na ropnú plošinu do medzinárodných vôd, kde by boli viac-menej právne nepostihnuteľní.

Novšie plány však hovoria o umiestnení smerovacích serverov do malých bezpilotných lietadiel, ktoré sa budú vznášať niekoľko kilometrov nad zemou. Požiadavka na stiahnutie súboru by tak najskôr smerovala na tieto lietajúce servery, ktoré by ju následne presmerovali na utajený server. Ide o odvážny plán, ktorý je však skôr fikciou ako reálnym projektom. Uvidíme, s akým nápadom príde The Pirate Bay nabudúce.

4. „Garážové“ servery

Spoločnosť Google je bezkonkurenčne najväčším vlastníkom a prevádzkovateľom serverov na svete. Vo svojich rukách ich má niekoľko stoviek tisíc.

Google nikdy príliš neinformoval o svojich datacentrách, čo mu pravdepodobne prinieslo aj konkurenčnú výhodu. Náskok pred ďalšími spoločnosťami si zabezpečil aj tým, že väčšinu hardvéru navrhuje sám.

Umožňuje to jeho softvérovým inžinierom lepšie optimalizovať a navrhnúť aplikácie. Tie napríklad umožňujú rýchlejšie vyhľadávanie a indexovanie nových stránok. Čas indexácie stránok sa skrátil z pár mesiacov na pár týždňov.

Toto sú len jedny z mála technológií, ktorými Google dobýva svet internetu.

V súčasnej dobe sa kladie veľký dôraz na chladenie serverov a energetickú účinnosť. Napríklad Facebook začal experimentovať s ponorným chladením, čo je proces, kedy je celý server ponorený do vodivo chladiacej kvapaliny. Tento a iné energeticky efektívne nástroje umožnia potrebnú škálovateľnosť do budúcnosti.

Priemysel s datacentrami má svoju budúcnosť a bude zaujímavé sledovať jeho vývoj v dnešnej dobe cloudu. Nabudúce, keď si sadnete k svojmu počítaču a otvoríte svoju obľúbenú stránku, si spomeňte, že ste práve zamestnali niektorý z miliónov serverov v niektorom z datacentier, ktoré pre vás pracujú napr. aj počas čítania tohto textu.



(Autor pracuje vo webhostingovej firme Websupport ako junior system administrator,

študuje informačné technológie na STÚ.)