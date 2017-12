Curiosity má na Marse problémy

Vesmírnemu vozidlu zlyhal počítač, inžinieri museli na Marse prepnúť na záložný.

4. mar 2013 o 16:08 Tomáš Prokopčák

HOUSTON, BRATISLAVA. Na prvý pohľad vyzeralo všetko normálne. Curiosity komunikovalo, posielalo údaje o svojom stave. No neposielalo žiadne ďalšie dáta. A neskôr sa jeho počítač neprepol do šetriaceho režimu.

Vtedy si inžinieri všimli, že americký rover má prvé vážnejšie problémy. Zlyhala jeho riadiaca jednotka, presnejšie pamäť, ktorá pravdepodobne dostala zásah od kozmického žiarenia. Curiosity tak museli prepnúť na záložný počítač.

„Prepli sme počítače, aby sme sa dostali do štandardného stavu,“ hovorí vo vyhlásení NASA Richard Cook, projektový manažér misie. „Potom môžeme obnoviť rutinné operácie.“

Na Marse totiž vedci a inžinieri zastavili všetky experimenty a prikázali vozidlu, aby prešlo do bezpečného režimu s minimom aktivít. Odborníci zdôrazňujú, že jednotlivé komponenty by mali vydržať dávku kozmického žiarenia, no to neplatí absolútne.

„Je jednoducho hranica, po ktorú tomu dokážete zabrániť,“ dodáva pre Space.com Cook. „No stále môžete dostať dávku, ktorá poškodí pamäť.“

Systémy na Curiosity sú pre riziko podobných problémov zdvojené. Teraz sa však inžinieri snažia naštartovať aj pôvodný počítač, aby mali k dispozícii oba.