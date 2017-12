Baktéria lepry mení normálne bunky na kmeňové

Vedci odhalili mechanizmus, ktorým sa baktéria spôsobujúca lepru presúva v organizme. Využíva pritom kmeňové bunky.

3. mar 2013 o 16:39 Jakub Zmajkovič

Baktérie spôsobujúce lepru by mohli pomôcť v liečbe.(Zdroj: McGill University)

VIEDEŇ, BRATISLVA. Lepra známa tiež ako Hansenova choroba alebo malomocenstvo je chronická infekčná choroba, spôsobujúca poškodenie kože, sliznice a nervových buniek.

Pôvodcom ochorenia je baktéria Mycobacterium leprae. Bola prvou baktériou identifikovanou ako pôvodca ochorenia u ľudí, objavená bola už v roku 1873.

Napriek tomu si udržuje svoje tajomstvá a presná cesta šírenia Mycobacterium leprae v organizme nebola až doteraz známa. Vedci z Univerzity v Edinburghu túto cestu odhalili a svoj objav publikovali v januárovom vydaní časopisu Cell.

Napáda len niektoré bunky

M. leprae sa delí iba každých 14 dní, na rozdiel napríklad od Escherichie coli, ktorej to trvá 20 minút. To ju robí najpomalšie sa deliacou baktériou, akú poznáme. Inkubačná doba je preto zriedkakedy kratšia ako päť rokov.

To je zároveň príčinou, prečo sa tažko študuje v laboratórnych podmienkach. Vedci ju nie sú schopní kultivovať v laboratóriu a tak ju študujú na infikovaných ľudoch, pásavcoch a geneticky modifikovaných myšiach.

Baktéria infikuje iba istý typ buniek - Schwannove bunky. Tie obaľujú nervové vlákna myelínom, izolujú ich a tak pomáhajú vedeniu nervového vzruchu. Ich poškodenie je hlavnou príčinou senzoromotorických porúch u infikovaných jedincov.

Pre intracelulárne parazity, ktoré preferujú infikovať istý typ buniek v organizme ako M. leprae, je výzvou rozšíriť sa a napadnúť ďalšie orgány. Na zistenie, akým spôsobom to robí, izolovala Anura Rambukkana a jej tím myšacie Schwannove bunky a infikovala ich s M. leprae.

Vie spusitť premenu

Myš však nie je prirodzeným hostiteľom M. leprae a a tak vedci museli vytvoriť geneticky upravený model, ktorý však plne nezodpovedá reálnej situácii u človeka. Na veľké prekvapenie vedcov baktéria premenila dospelé Schwannove bunky na bunky zárodočné, podobné kmeňovým bunkám.

Baktéria „zapla“ gény zodpovedné za premenu na bunky pripomínajúce kmeňové a „vypla“ gény udržujúce dospelé Schwannove bunky. Tie sa následne dokázali premeniť na svalové bunky alebo bunky kostnej drene.

Vedci zistili, že transkripčný faktor Sox10 zodpovedný za myelinizáciu a bunkovú identitu Schwannových buniek po infekcii prestáva plniť svoju úlohu.

„Vyzerá to tak, že baktéria vie, ako túto premenu spustiť,“ povedala pre Nature Rambukkana.

Infikované a premenené kmeňové bunky následne migrovali do iných častí tela, čo spôsobilo rozšírenie ochorenia do ďalších orgánov.

„Jediným problémom je, že to nedokazuje rovnaký spôsob premeny ľudských Schwannových buniek. Ale poskytuje pravdepodobný mechanizmus," dodáva pre Science vývinový neurobiológ Michael Wegner z University of Erlangen-Nuremberg.

Popri indukovaných pluripotentných kmeňových bunkách môže toto byť ďalší spôsob ako vyrobiť kmeňové bunky na výskumné a medicínske účely.

Autor pracuje v biomedicínskom výskume.

ZDROJ: Masaki, Toshihiro; Qu, Jinrong; Cholewa-Waclaw, Justyna; Burr, Karen; Raaum, Ryan; Rambukkana, Anura: Reprogramming Adult Schwann Cells to Stem Cell-like Cells by Leprosy Bacilli Promotes Dissemination of Infection. Cell doi:10.1016/j.cell.2012.12.014 (volume 152 issue 1 pp.51 - 67)