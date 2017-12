Pozrite si, ako tancujú vaši rodičia. Najlepšie videá

Známe tanečné pohyby, menej známe technológie a úplne neznáme skladanie Rubikovej kocky. Pozrite si náš výber najlepších virálnych videí.

3. mar 2013 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Rubikova kocka

Pre niektorých je to obľúbená kratochvíľa, iní nikdy neprišli na spôsob, ako ju vlastne zložiť. Kým jedni súťažia v rýchlosti, iní... no veď pozerajte (a dúfame, že to nie je fake).

video //www.youtube.com/embed/zAIPL5O9Uwk

Tancuj, tancuj, vykrú...

Niežeby sme si dovolili hlúpu poznámku o tom, že nám to niekoho pripomína. Dôrazne takéto obvinenie odmietame.

video //www.youtube.com/embed/Hq-URl9F17Y

Ukáž si

Podobné videá nám občas ukážu, ako úžasne sa svet okolo nás mení. A ako málo si to zvyčajne uvedomujeme.

video //www.youtube.com/embed/oWu9TFJjHaM

Zastrel auto

Keď sa chlapci (a dievčatá) hrajú, vznikajú aj podobné nápady. Napríklad reklamy na auto, ktoré sa tvária ako paintball.

video //www.youtube.com/embed/rxhif43pLJ0

Chyť, ak to dokážeš

No keď sa hrajú iní chlapci (a dievčatá) a navyše sú inžiniermi, výsledkom môže byť toto.