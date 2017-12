Recenzia: Dead Space 3? Už sa nebudete báť

Atmosféra je stále temná, no pribudli akčné scény. Ak ste sa predchádzajúce časti báli hrať cez deň, trojku pokojne zvládnete aj v noci.

1. mar 2013 o 16:10 Matúš Paculík

Dead Space 3 (EA / Visceral Games) Páči sa nám: stále dobrá atmosféra, zvuk, nie je to krátke Nepáči sa nám: už to nie je horor, časom predvídateľné Hodnotenie: 8,1

Tmavé chodby, klaustrofóbia a všadeprítomný strach. Prvé dva diely série Dead Space boli čistokrvným hororom, ktorý dokázal zatočiť s nervami nejedného drsného hráča. Rovnako dobre to išlo aj iPad verzii, s ktorou ste sa mohli báť aj rovno na záchode.

Tretí Dead Space je odlišný. Stále dokáže vystrašiť, no už tu nečakajte tak silnú koncentráciu napätia a obavy z každej ďalšej miestnosti či nedostatku kyslíka a nábojov do zbraní. Staré dobré časy sú preč, nový Dead Space už nie je horor s prvkami akcie, ale akčnou hrou s hororovou atmosférou.

video //www.youtube.com/embed/H5CFw25KDNs

Bola to voľba hráčov

Odklon od drsného krvavého kúpeľa vraj majú na svedomí samotní hráči. Electronic Arts ich vypočul a tretí diel zmenil podľa ich želaní. Nevieme hráčov ktorých hier sa pýtali, no pri pohľade na výsledok máme pocit, že za to môžu školáčky hrajúce The Sims.

Hra je hneď od začiatku iná – v okolí je rušno, stále niekto s vami komunikuje a miestnosti sú nafúknuté.

V tomto ruchu je veľmi ťažké dosiahnuť silný moment prekvapenia, ako sa to darilo dvom predchádzajúcim dielom.

Stále tu sú infarktové momenty, no sú pomerne predvídateľné a často im chýba invencia, prípadne sme ich už zažili v predchádzajúcich dieloch.

Akcia je to skvelá

K hre je preto dobré pristupovať ako k akcii. Tvorcovia to tak chceli a keď sa odosobníte od očakávania hororových pasáží, budete sa dobre baviť.

Súboje ale nie sú úplne jednoduché a bezmyšlienkovým strieľaním si nepomôžete. Stále platí jednoduché pravidlo o prvotnom oddelení končatín a následnom udupaní – je to efektné a navyše šetrné k munícii.

Akčné časti sa pravidelne striedajú s tichými pasážami, občas narazíte na menšiu hádanku a po určitom čase sa dostanete do skutočne adrenalínovej bojovej časti.

Podobne to funguje pri mnohých ďalších hrách, no o novom Dead Space tak nejak automaticky tušíte, kedy príde moment prekvapenia a kedy vám v najbližších minútach nebude nič hroziť.

Munície je dostatok

Munície už našťastie nie je ako po minulé diely nedostatok a nedelí sa na rôzne verzie. V najjednoduchšom režime si vďaka tomu môžete dovoliť aj nepresné mierenie, keďže zásobníkov sú plné skrinky.

Zbrane je aj teraz možné či skôr nutné vylepšovať. Zvyšujúci sa počet nepriateľov jednoducho nepustí a bez väčšieho zásobníka a hlavne vyššej účinnosti budete čoskoro ťahať za kratší koniec.

Pri hraní treba zbierať rôzne materiály a súčiastky, ktoré sa neskôr využijú na vylepšenie zbraní. Alternatívou sú mikrotransakcie, ktoré ušetria čas uponáhľaným hráčom s tučnou peňaženkou.

Pri boji si môžete pomôcť zmrazením objektov či ovládaním predmetov. Niekedy sa tak hlavný hrdina dostáva do zaujímavých situácií, keď spôsobí obrovskú dopravnú nehodu, len aby mohol prejsť cez cestu.

Vyzerá pekne

Technické spracovanie je už klasicky na vysokej úrovni. Dead Space síce nikdy nebol ukážkou najmodernejších technológií a špičkovej grafiky, no vždy dokázal navodiť správnu atmosféru.

Temné prostredie, tmavé miestnosti a množstvo malých svetiel, ktorých tiene dokážu vystrašiť. Keď sa k tomu pripojí veľmi dobrá zvuková stopa, je o zábavu postarané. Priemerný je len dabing postáv, kde by sme čakali od hercov trochu viac nasadenia.

Aj napriek niekoľkým spomínaným nedostatkom je nový Dead Space veľmi dobrou hrou. Z veľkej časti za to môže dobrá atmosféra, ktorá aj napriek menšiemu hororovému nádychu nestratila svoju príťažlivosť.

Boje s nepriateľmi a mimozemskými príšerami sú zábavné, kooperatívny režim navyše vnesie do hry nové taktické prvky. V priamom porovnaní s predchádzajúcimi dielmi série zaostáva a slabšie povahy si ju konečne vychutnajú aj v noci.