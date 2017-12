Britský súd prikázal blokovať torrenty

Súd prikázal poskytovateľom internetu zablokovať prístup k trojici torrentových serverov.

1. mar 2013 o 12:50 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Šesť najväčších poskytovateľov internetu v Británii musí zablokovať prístup k torrentovým serverom. Prikázal im to súd, ktorý rozhodol v prospech podania desiatich hudobných vydavateľstiev.

British Telecom, British Sky Broadcasting Group, Everything Everywere, Virgin Media, O2 a TalkTalk musia svojim klientom odoprieť prístup k serverom Fenopy, H33T a Kickass Torrents.

Toto rozhodnutie prichádza približne rok po tom, čo v apríli 2012 museli zablokovať prístup k serveru The Pirate Bay.

Súd rozhodol o blokovaní preto, že je presvedčený o ziskovosti prevádzkovateľov serverov z cudzích autorských diel. Cieľom opatrenia je ochrániť vydavateľstvá.

I keď v minulosti poskytovatelia vyhoveli súdu, opatrenie nebolo účinné. Internetisti si bez zložitého hľadania cestu k cieľu našli.

Britský fonografický priemysel zastáva názor, že hudobní fanúšikovia by si nemali lámať hlavu nad tým, či autorské diela dostupné cez internet prichádzajú cez legálny kanál alebo nie.

Práve filtre internetových poskytovateľov by mali nelegálny obsah spraviť menej dostupným. To by malo naštartovať rast legálneho trhu.

Operátori proti rozhodnutiu súdu neprotestujú. Pripravení sú upraviť filtre dátových tokov tak, aby splnili súdne nariadenie.

Informoval o tom list The Register.