Vedecký stĺpček: Mladá veda

Klimatológia má v systéme vied svoje miesto. V diskusiách, najmä v súvislosti s globálnym otepľovaním, sa však človek dozvie, že je to paveda a klimatológovia sú ľudia s pochybnou povesťou platení za to, aby rozširovali nepríjemné správy.

28. feb 2013 o 17:46 Jozef Pecho, klimatológ

Klimatológia je síce relatívne mladá veda, no spolu s meteorológiou sa môže pochváliť tým, že študuje jednu z najkomplikovanejších entít našej planéty - klimatický systém Zeme.

Klimatológ musí byť nielen meteorológom a geografom, ale mal by rozumieť aj významu oceánov, ľadovcov, uhlíkovému cyklu či chemickým procesom v atmosfére. Klimatológia totiž už dávno nie je len kratochvíľou pre meteorológov.

Odkedy sme zistili, že klíma na Zemi sa v rôznych časových škálach mení, obsah klimatológie sa zásadne rozšíril. Adekvátne sa tomu prispôsobil aj vývoj metód výskumu: už to nie je len štatistika, ale aj veľmi komplexné a fyzikálne konzistentné modely. Tie dokážu s určitou neistotou povedať nielen to, ako sa klíma vyvíjala, ale aj ako sa v budúcnosti bude.

Áno, odhadovať budúci vývoj je vždy neisté, no dnes už vieme o klíme dosť na to, aby sme sa o to aspoň pokúsili. V mnohých prípadoch to je otázkou života a smrti.