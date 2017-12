Obrovská kométa mieri k Marsu, náraz by bol planetárnou katastofou

Veľké teleso už letí k planéte, astronómovia hovoria o malej možnosti kolízie.

28. feb 2013 o 17:37 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Objavili ju iba tento rok, začiatkom januára. Keď sa však astronómovia pozreli do svojich starších dát, narazili na kométu C/2013 A1 znovu. A zistili, že až päťdesiatkilometrové teleso sa rúti k Marsu a jestvuje malá šanca, že by mohlo v októbri 2014 naraziť.

Ak by sa tak stalo, bol by to najväčší zaznamenaný náraz podobného kozmického telesa a bol by podstatne silnejší než ten, ktorý vyhubil na Zemi dinosaury. Po kométe by zostal približne päťstokilometrový kráter.

„V priebehu najbližších mesiacov pozorovatelia získajú viac snímok,“ hovorí pre magazín New Scientist astronóm Alex Gibbs. „To zníži naše nepresnosti v dráhe. Zistíme, či narazí, alebo nie.“

Súčasné výpočty naznačujú, že kométa preletí okolo Marsu vo vzdialenosti zhruba stotisíc kilometrov. Neistoty však ukazujú na rozptyl od nárazu až po prelet vo vzdialenosť cez milión kilometrov od povrchu planéty.

Roztrieštená kométa Shoemaker-Levy 9, ktorá v roku 1994 narazila do Jupitera, mala zhruba pätnásť kilometrov. Teleso C/2013 A1 tak môže byť až viac než trikrát väčšie, v prípade nárazu by na červenej planéte spôsobilo globálnu katastrofu.