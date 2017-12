Samsung a Intel predstavili mobilný operačný systém

Volá sa Tizen a od ostatných sa má líšiť možnosťou prispôsobenia. Každý výrobca a operátor si ho môže upraviť.

28. feb 2013 o 12:45 Milan Gigel

BARCELONA, BRATISLAVA. Samsung a Intel predstavili na mobilnom kongrese svoj operačný systém Tizen. Od ostatných sa chcú odlíšiť hlavne prístupom. Výrobcom mobilov a operátorom nechávajú široký priestor na prispôsobenie.

Kým aplikácie pre mobilný systém budú v každom mobile rovnaké, používateľské prostredie či niektoré funkcie si firmy môžu opraviť. Umožňuje im to vytvoriť si vlastný ekosystém služieb, zakomponovaný priamo do systému.

Tizen im má otvoriť cestu k tržbám za doplnkové digitálne služby a obsah. To umožní hlbšiu integráciu ako v prípade aplikácií zakomponovaných do iných mobilných systémov, ktoré sú na trhu.

Samsung uvedie na trh systém vo svojich vlastných mobiloch a za ním budú nasledovať produkty od firmy Huawei. Prvými dvomi operátormi, ktorí ich zaradia do ponuky, bude európsky Orange a japonský NTT DOmoco. Predbežne sa hovorí už o lete tohto roku a smartfóny by mali mať ceny v rozptyle od 100 do 300 dolárov.

Tizen vstupuje na trh v čase, kedy podobné aktivity vyvíjajú aj iné firmy. Mozilla pred niekoľkými dňami informovala o svojom odvážnom vstupe na trh s podporou prvých výrobcov a početných mobilných operátorov v cieľových krajinách.

Kým na zozname figuruje napríklad LG, Nokia včera umožnila majiteľom smartfónov Xperia E vyskúšať si Firefox OS priamo vo svojej dlani bez čakania.

Na vstup sa pripravuje aj Ubuntu, ktoré chce ponúknuť funkcie atraktívne pre podnikových zákazníkov. Kým niektorí analytici argumentujú tým, že silnejúci Android od Google nenecháva priestor pre nové systémy, iní sa obávajú nezdravej fragmentácie trhu.

Informoval o tom magazín Digital Trends.