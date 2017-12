Americké on-line služby zo Slovenska? Cez doplnok ich získate ľahko a grátis

Jednoduchý doplnok do prehliadačov dokáže sprístupniť na Slovensku zakázané on-line služby ako je Netflix alebo Hulu.

27. feb 2013 o 23:35 Matúš Paculík

Najobľúbenejšie on-line služby pre filmových a hudobných fanúšikov už nemusia byť dostupné len pre Ameriku a vybrané štáty Európy.

Toto obmedzenie sa snaží odstrániť služba Hola, ktorá si za to nepýta ani jeden cent. Otázne je porušovanie autorského zákona, či jej podozrivé fungovanie.

Nechcú naše peniaze?

Pri pokuse o spustenie jednej z týchto služieb sa na Slovensku dočkáme len oznamu, že tento obsah nie je dostupný v našom regióne.

Ich správanie vyzerá z nášho pohľadu nelogické – radi by sme využívali tieto služby, sme ochotní pravidelne platiť, no oni naše peniaze nechcú.

Obmedzenia autorských práv však neumožňujú prevádzkovanie filmových a hudobných služieb mimo štátov, pre ktoré boli zakúpené.

Kým napríklad na dovolenke v Anglicku sa na svojom notebooku môžete sledovať filmy cez službu Netflix, na Slovensku a v Čechách to nepôjde kvôli odlišným IP adresám.

Možností, ako toto obmedzenie obísť je niekoľko, no tie lepšie sú spravidla platené. Zadarmo dostupné riešenia nemusia byť bezpečné a častokrát je ich rýchlosť nedostatočná pre sledovanie videa cez web.

Ide to aj zadarmo

Podporované on-line služby Hulu

Netflix

Pandora

CBS

FOX

BBC

iTV

Elegantné riešenie nie je vôbec zložité a aktivovať ho zvládne aj technicky menej zdatný používateľ.

Služba sa volá Hola Unblocker, dostupná je ako doplnok pre webové prehliadače Chrome a Firefox.

Stiahnuť si môžete aj klasické aplikácie pre Windows a Mac, ktoré navyše lákajú na zrýchlenie internetu. V našich končinách to nepomôže, no v krajinách tretieho sveta by aplikácie svoje uplatnenie mohla nájsť.

Celý proces zrýchlenia je navyše riešený na princípe P2P sietí, čo v reálnej prevádzke môže ohroziť bezpečnosť. Hola môže v počítači uchovávať zabezpečené časti navštívených webových stránok, ktoré v prípade potreby sprístupní iným používateľom.

Pre službu Hola je rozumné si vyhradiť jeden webový prehliadač, ktorý sa nebude používať na nič iné. Riziko odcudzenia dát sa tým môže minimalizovať.

Porušuje autorský zákon?

Hola Unlocker je služba určená pre obyvateľov krajín, v ktorých spomínané platené služby fungujú. Tí vďaka nej budú mať prístup k obsahu aj na cestách.

Občania Slovenskej republiky sa môžu vystaviť riziku plynúcemu z porušenia autorských práv. Pred použitím Hola Unlocker si preto dôsledne preštudujte licenčné podmienky využívaných služieb.

